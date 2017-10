Keskerakonna eduka valimiskampaania üks "ajudest" Oliver Läll: me ei keskendunud vastandumisele, kuigi oponendid seda väga püüdsid teha ja tegidki

Keskerakonna eduka valimiskampaania taga oli seekord lisaks Raimond Kaljulaiule, Mihhail Korbile ja Andre Hanimäele ka aastaid korvpalliga seotud olnud turundusspetsialist Oliver Läll.

Populaarse sporditarvete veebipoe Ballzy looja Läll oli Jüri Ratase korvpalliliidu juhtimise lõpuaastail seal turundusjuht, nüüd aga kutsus Ratas teda vedama Keskerakonna valimiskampaaniat. Lälli jaoks oli tegemist tema esimese kampaaniaga. "See oli põnev väljakutse, jätan tulevikus ses osas võimalused avatuks".

Lälli sõnul tõi Keskerakonnale edu eelkõige hea meeskond. "Meie telereklaamid ja plakatid tänavad püüdsid silma ja olid hästi tehtud, kuid kõige olulisem oli siiski otsesuhtlus tänaval, mida tehti sõltumata ilmast, kellaajast ja nädalapäevast".

Mida tegid teised erakonnad valesti, et taas on Keskerakonna käes ainuvõim? Tõsi, hapram, kui eelmiste valimiste järgselt. "Rääkisime asjast ehk sellest mida lubame ja saame ka päriselt ära teha. Lisaks oli Keskerakonnal positiivne kampaania. Me ei keskendunud vastandumisele, kuigi oponendid seda väga püüdsid teha ja tegidki – nii omavahel kui ka püüdsid meid sellesse tõmmata. Tundub, et see aeg on möödas ja valijad eelistavad kuulda seda, mida üks või teine kandidaat on valmis kodukoha heaks tegema, mitte seda, kes oponentidest on rumal või mis tuleb sulgeda," selgitas Läll.

Samuti rõhutas ta, et otsesuhtlus tänaval ning kõikide valijagruppidega suhtlemine ei olnud teiste erakondade jaoks vähemalt pealinnas oluline.

Kaljulaid: Läll on väga suure töövõimega

Põhja-Tallinnas üllatuslikult Yana Toomi edestanud ning kogu Tallinnas teise tulemuse teinud Raimond Kaljulaid ütles, et Lälli kampaaniameeskonda toomine oli erakonna esimehe Jüri Ratase ettepanek. "Oliver on väga suure töövõimega ja erakordselt hea asjade ära tegija ja korraldaja. Jüri tegi väga õigesti, et tõi kampaania ajaks juurde ühe inimese, kes keskendus ainult valimiskampaania korraldamisele, ise ei kandideerinud ja tuli nö "väljast".

Kaljulaidi sõnul on Lällil jaksu kõigiga suhelda, kõigiga arvestada ja samas julgus ise otsuseid teha ja nende eest vastutus võtta. "Meil oli sel korral väga tugev meeskond, viimase kümne aasta parim kindlasti. Loodan, et Oliver osaleb ka järgmise valimiskampaania meeskonnas."

Nagu Läll, põhjendab ka Kaljulaid edu valimistel sellega, et ei keskendutud vastandumisele. "Selle foonil paistsid teiste katsed mängida vastandumisele - Reform vene küsimuses, EKRE ja SDE väärtuste küsimuses - pigem kunstlikud ja naljakad".

Keskerakonna valimiskampaania eelarvet Läll ega Kaljulaid kommenteerida ei osanud. "Kampaania eelarve on selgumisel," sõnasid nad.

Valmistele järgnenud päeval postitas Läll tänusõned ka sotsiaalmeediasse: "Pärast võidukat õhtut/ööd ja pikka kampaaniat on hea uut nädalat alustada lapsele rõõmu valmistamisega! Aitäh Jüri Ratas, et võimaluse andsid Sinu meeskonnaga see teekond kaasa teha! Raimond Kaljulaid, et näitasid ja tutvustasid kuidas need asjad selles maailmas käivad ning kogu büroole kummardus, et mind välja kannatasite".

Delfi kirjutas aprillis, et Keskerakond palkas endale turundusjuhiks korvpalliliidu varasema turundusmehe Oliver Lälli. Läll ütles, et tema tööks on jälgida, millise mulje Keskerakond inimestele jätab ja kuidas saaks seda muljet parandada.

Varem Keskerakonnas sellist ametikohta polnud. Keskerakonna kampaaniate korraldamisega tegeles vanasti peamiselt reklaamiettevõtja Paavo Pettai, aga temal läksid erakonnaga suusad risti ja koostöö lõppes.