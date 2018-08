Keskerakonna ambitsioonikad valimislubadused: tõstame lastetoetust ja aitame noori eluaseme soetamisel

Keskerakonna Riigikogu valimisplatvormi töörühma juht Tanel Kiik sõnas Delfile, et esimese ja teise lapse toetus on viimastel aastatel tõusnud keskmiselt 5 euro võrra aastas. "Täpsemalt tõusis see 2016. aastal varasemalt 45 eurolt 50 euroni, käesoleval aastal omakorda 55 euroni ning tõuseb vastavalt seadusele 2019. aastal 60 euroni."

Kiik lisas, et Keskerakonna ettepanek on tõsta esimese ja teise lapse toetus 100 euroni järgmise valitsusperioodi jooksul ehk aastatel 2019-2023.

"See on saavutatav tõstes toetust näiteks 10 euro võrra aastas alates 2020. aastast või tõstes seda kahel korral 20 euro võrra. Meie eesmärk on jõuda 100 euroni ning täpne valem selle saavutamiseks tuleb kokku leppida järgmiste koalitsioonikõneluste käigus."

"Esimese ja teise lapse toetuse tõstmine 100 euroni maksab hinnanguliselt 110 miljonit, mis on ca 1% riigieelarve mahust. Kui vastav tõus viia ellu järk-järgult, siis on kulu esimestel aastatel oluliselt väiksem (110 mln eurot kehtib alates aastast, mil lapsetoetused jõuavad 100 euroni). Lapsetoetuste tõstmise katteallikad on jätkuv majanduskasv, maksupoliitilised otsused ning ebavajalike kulutuste vähendamine riigieelarves. Täpsemad arvutused ja katteallikad avaldab erakond koos Riigikogu valimisplatvormiga hiljemalt 2019. aasta alguses," lisas ta.