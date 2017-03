Keskerakondlasest Narva linnapea: valitsus tegi sisekaitseakadeemia osas õige otsuse

Narva linnapea Tarmo Tammiste (Keskerakond) nimetas valitsuskabineti eilse nõupidamise otsust luua sisekaitseakadeemia Narva kolledž õigeks ja piirkonda toetavaks sammuks.

Tammiste sõnas, et tal on hea meel, et valitsus tegi kauaoodatud otsuse, sest Narva kolledži rajamine annab linnapea sõnul linnale väga olulise positiivse tõuke. “Sisekaitseakadeemia erinevate erialade kadetid saavad siit võimalikest parima väljaõppe ja praktika ning tänu nende praktikatundidele suureneb kindlasti ka Narva ja kogu Eesti turvalisus,” ütles Tammiste Keskerakonna teatel.

Ta sõnas, et tema lootus on, et kolledž ei jää linnarahvale suletud objektiks, vaid pakutavatesse võimalustesse kaasatakse ka linnarahvast. Tammiste avaldas lootust, et ühes kolledžiga rajatakse ka näiteks treeningvõimalus kohalikele kahevõistlejatele ja ujula, mida saaksid kasutada ka linnaelanikud. “Kolledži rajamine on minu jaoks osa pikemast strateegiast, kuhu sobituvad Integratsiooni Sihtasutuse kolimine Narva, samuti Eesti Keele Maja, Vaba Lava, Narva Kunstiresidentuuri loomine, ETV uue stuudio ehitus, aga ka Narva haigla erakorralise meditsiini osakonna renoveerimine,” rõhutas Tammiste.

Linnapea kinnitusel soovib Narva olla valitsusele ja sisekaitseakadeemiale uue kolledži rajamisel kindlasti konstruktiivseks partneriks. “Tartu ülikooli Narva kolledž on muutunud üheks meie linna maamärgiks, mille tähtsust mõistavad kõik narvalased ja ma usun, et samamoodi läheb ka sisekaitseakadeemia Narva kolledžiga,” lisas Tammiste.