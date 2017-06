Keskerakondlased hääletasid Eesti-USA kaitseleppe rakendusseaduste poolt, Stalnuhhin ei hääletanud

Keskerakondlased hääletasid täna Eesti ja USA vahel sõlmitud kaitsekoostööd puudutava seaduseelnõu poolt. Vaid Mihhail Stalnuhhin jättis hääletamata. Nädala eest jättis ühe teise USAga sõjalist koostööd puudutava seaduse poolt hääletamata hulk peamiselt venekeelseid Keskerakonna liikmeid.

Riigikogu hääletas täna käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu poolt. Tänane seadusemuudatus oli vajalik, et rakendada eelmisel nädalal vastu võetud Eesti-USA vahelist kaitsekoostöö kokkulepet.

Eelmisel nädalal tõi kaitsekoostöö leppe heakskiitmine kaasa suure tüli. Keskerakonna liikmetest ei teinud kohalolekukontrolli Igor Kravtšenko, Heimar Lenk, Oudekki Loone, Andrei Novikov, Martin Repinski ja Mihhail Stalnuhhin. Nemad kuuekesi puudusid ka eelnõu hääletuselt. Dmitri Dmitrijev, Valeri Korb ja Vladimir Velman registreerisid end küll kohale, kuid jätsid hääletamata.

Täna läks hääletusel paremini. Eelnõu poolt kutsusid hääletama sotsiaaldemokraat Hannes Hanso ja reformierakondlane Ants Laaneots. Mõlemad selgitasid seda vajadusega tihendada Eesti ja USA kaitsekoostööd.

Eelnõu toetas ka keskerakondlane Oudekki Loone, kes eelmisel nädalal jättis hääletamata. "Meile tuli suure üllatusena, et seda seadust tõlgendatakse hiiglaslike truudusvannetena. See ei ole seda, see on käibemaksuseadus. Kallid kolleegid, kui me seda hääletame, ärme unustame, et me täna otsustame maksude üle, mitte millegi muu üle," rääkis Loone.

Järgnenud hääletusel hääletasidki selle poolt nii Loone kui teised keskerakondlased, kes eelmisel nädalal hääletamisest hoidusid. Vaid Stalnuhhin jättis jälle hääletamata.

Eelmisel nädalal selgitas Stalnuhhin hääletamata jätmist umbusuga USA suhtes. "Déjà vu tuli peale. Mulle tundus, et kunagi on selline asi juba olnud, et tuleb võõras armee sisse ja nende jaoks ei ole piire, nende jaoks ei ole teie politseid, nende jaoks ei ole teie kohtusüsteemi. Ma otsustasin, et siin peaks pikemalt mõtlema," selgitab Stalnuhhin.