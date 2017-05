Keskerakondlane Semjonov Sputnikule: mina suhtlen teiega praegu ja ka edaspidi!

Peaminister Jüri Ratase juhised selle kohta, et Vene propagandakanalile Sputnik ei tohiks intervjuusid anda, on ainult soovituslikud, teatab sealsamas Sputnikus "õiguste kaitsjaks" nimetatav keskerakondlane Aleksei Semjonov.

Semjonovi sõnul tuleb eristada keeldu, mis on vastu võetud seadusandlikul tasemel, ja tavalisi soovitusi midagi tegemata jätta. Kui jutt käib just juriidilisest keelust, võib Semjonovi arvates rääkida inimõiguste ja pressivabaduste rikkumisest. Olga Ivanova juhtumi puhul on juhistel rohkem intervjuusid Sputnikule mitte anda vaid soovituslik iseloom, leiab Semjonov. Lisaks sellele ei ole see tema sõnul mingi parteiline otsus, mis laieneks erakonna kõigile liikmetele.

"Mina näiteks olen Keskerakonna liige ning mina teiega suhtlen ja jään suhtlema," rõhutas Semjonov intervjuus Sputnikule.

Aastaid kapo huviorbiidis

Semjonov on MTÜ Inimõiguste Teabekeskuse juht. Tema nimi ületas üle pika aja meediakünnise aprilli teises pooles, kui selgus, et Keskerakonna juhitud Tallinna linn tahab talle anda teenetemärgi pikaajalise aktiivse töö eest Eesti sotsioloogi ja õiguskaitsjana.

Kapo on aastaid nimetanud Semjonovi töökohaks olevat MTÜ Inimõiguste Teabekeskust (ITK) üheks Venemaa mõjutuspoliitika peamiseks tööriistaks Eestis. ITK on leidnud äramärkimist peaaegu igas viimastel aastatel ilmunud kapo aastaraamatus.

Natuke pikemalt kirjutas kapo ITKst 2014. aasta raamatus. ITK sai kapo andmetel raha Venemaa Välismaal Elavate Venemaa Kaasmaalaste Õiguskaitse- ja Toetusfondist, et levitada Venemaa seisukohti inimõigustest Eestis.

Semjonovi esitas teenetemärgi kandidaadiks abilinnapea Mihhail Kõlvart. "Aleksei Semjonov on olnud üks Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua loojatest ja on oma panuse eest saanud tänukirju president Lennart Meri ja president Arnold Rüütli käest," põhjendas ta.

Samas on Semjonov tahtlikult või tahtmata praeguse Sputnikule antud intervjuuga Venemaa propaganda edendaja. Artikkel on sujuvaks jätkuks skandaalile, mis sai hoo sisse nädala hakul, kui Olga Ivanova viis võidupüha puhul pronkssõduri jalamile lillekimbukese. Sealsamas andis ta intervjuu Sputnikule - ta võttis isegi mikrofoni enda kätte ning jäi nõnda pildile.

"Mina arvan, et riigikogu liige kohustub suhtlema meediaga, ükskõik mis meedia see on," selgitas ta Delfile.

9nda mai tähistamine Pronkssõduri juures Foto: Karin Kaljuläte

Ratas luges sõnad peale

Tema eestimeelsed erakonnakaaslased ei nõustunud. "Sputnik ei ole sõltumatu meedia, vaid propaganda tööriist, mis ei järgi head ajakirjandustava, vaid avaldab edastatud sõnumeid sageli poolikul või kallutatud kujul," kirjutas Jüri Ratas Facebookis ja rõhutas, et valitsuse liikmed ning riigikogulased ei tohi Sputnikuga suhelda. Järgmisel päeval kutsuti isegi kokku Keskerakonna juhatuse erakorraline koosolek, et Ivanova personaalküsimust arutada.

Tea, kas nii-nimetatud tavaliikmed nagu Semjonov võivad siis Sputnikuga suhelda? Semjonov kuulub Keskerakonda 2011. aasta jaanuarist.