Keskerakondlane selgitab, miks viis ta Pronkssõdurile lilli: Natsionaalsotsialistide võidu korral oleks Eesti praegune vabadus olemata ja eestlased oleks kas tapetud või saksastatud

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liige Oudekki Loone selgitas eile hilisõhtul Facebookis, miks viis ta eile pronkssõdurile lilli.

Loone jagas eile pronkssõduri juures ka ajakirjandusele kommentaare. "Ma olen käinud kogu aeg sellel ajal, kui ma olen Tallinnas elanud, pronkssõdurile lille viimas, sest minu arvates see, et liitlased võitsid Teises maailmasõjas, on väärt tähistamist, ja on ka Eestis väga väärt tähistamist. Meil ei oleks täna Eesti riiki, kui liitlased tookord ei oleks võitnud," selgitas Loone.

Hilisõhtul lisas ta Facebooki ka oma pikema kommentaari Teisest maailmasõjast.

"Liitlaste võit Teises maailmasõjas on miski, mida eestlased ja venelased saavad koos tähistada," kirjutas Loone.

"Tuletan meelde, et Hitler ei taastanud Eesti Vabariiki, ei tunnistanud meie valitsuse järjepidevust ja mõrvas tuhandeid meie maa kodanikke (eestlasi, venelasi, juute ja teisi), nende hulgas ka minu vanatädi. Hitler sundis 1944 meie mehed kuritegelikult oma sõjaväkke, saksa natsipartei sõjaväkke. Mu vanaisa redutas lauda all talvel, et sellest pääseda, kuni lõpuks päästis ta kohalik arst, kes lõikas välja tema pimesoole (mil polnud midagi viga)."

"Natsionaalsotsialistide võidu korral oleks Eesti praegune vabadus olemata ja eestlased oleks kas tapetud või saksastatud. Kahjuks ei saavutanud Eesti oma vabadust kohe pärast Teise maailmasõja lõppu, meid liideti teise autoritaarse režiimiga - ent ka teadmine vabast Euroopast võimaldas meil rahvana ellu jääda ja nüüd kindlalt vabas riigis toimetada. Vabas riigis, kus ei ole „lubatud“ ja „keelatud“ meediakanaleid ning kus inimesed teavad, et oluline on sõnum, mitte selle avaldamise paik," kirjutas Loone.

"Venemaa on ja jääb meie naaberriigiks ja kolmandik meie kaaskodanikest räägib vene keelt. See on meie saatus. Tavalised venelased võitlesid Teises maailmasõjas oma riigi iseseisvuse eest. Kui me ei austa teiste iseseisvusvõitlust, mis alusel soovime siis, et nemad austaksid meie iseseisvusvõitlusi?. Venelastele on 9. mai tähtis. Kogu maailm teab, et võit saavutati nende vere hinnaga. Seda ei pea pisendama ja unustama."

"Meil on aeg astuda 21. sajandisse, kaotamata mälestusi olnust, kuid lähtudes oma välispoliitikas juba uutest olukordadest. Teine maailmasõda lõppes 72 aastat tagasi. Stalini ja Hitleri võimu pole enam. Seda vana sõda ei tule edasi pidada. Eesti on suveräänne riik, Eesti ei algata uusi sõdu, ja meil on oluline vaadata tulevikku, keskenduda omaenda elanike heaolule, sellele, et kõik inimesed tunneksid siin ennast muretult ja turvaliselt, sõltumata emakeelest, soost, või elupaigast," lisas Loone.

Tema postituse all tekkis kohe terav diskussioon. Seal kirjutas Loone, et pronkssõdur ei ole Nõukogude Liidu sümbol. "Pronkssõdur püstitati Vene väkke mobiliseeritud ja seal hukkunud eesti sõdurite mälestuseks, mis siis, et Stalin ei lubanud sellest rääkida. Kas need mehed ei vääri mälestusmärki?" kirjutas Loone.