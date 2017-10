Keskerakondlane Kersti Sarapuu: koalitsioonis pole kooseluseaduse osas konsensust

Kooseluseaduse tühistamise eelnõu hääletati täna riigikogus menetlusest välja, ent näiteks paljud keskerakondlases loobusid hääletamast.

Teiste seas jäid neutraalseks Olga Ivanova, Mihhail Korb, Heimar Lenk, Märt Sults ja Viktor Vassiljev.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu sõnas, et fraktsiooni liikmetel on antud eelnõu osas erinevaid arvamusi ja hinnanguid, kuid valitsuse juhtiverakonnana ei oleks mõistlik EKRE algatatud eelnõu hääletusel toetada. Tema ise hääletas selle poolt, et eelnõu menetlemine lõpetataks.

Sarapuu sõnul ei ole koalitsioonis antud teemal konsensust ning laiemalt on selge, et praeguses riigikogu koosseisus pole üksmeelt kooseluseaduse tühistamiseks ega rakendussätete vastu võtmiseks. "Arvestasime kõike seda, koalitsiooni head koostööd ja töörütmi ning leidsime, et opositsiooni algatatud eelnõuga ühiselt kaasa minemine poleks mõistlik, kuid austame oma saadikute erinevaid seisukohti," ütles Sarapuu.