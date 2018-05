Keskerakondlane Jaak Aab pensioniteemalisel konverentsil: pensione tuleks erakorraliselt tõsta siiski 100 euro võrra

"Näiteks vanemaealiste sügav materiaalne ilmajäätus on Euroopa Liidu keskmisest madalam. Samuti sissetulekute ebavõrdus ning elanike suhteline vaesuslõhe on üle kuuekümne viie aastaste inimeste seas meil Euroopaga võrreldes madalam," märkis Leppiku. "Lisaks elab Eestis kõige enam tööl käivaid pensionäre, mistõttu on ka tööelu kestus Euroopa Liidu riikidest keskmisest pikem," ütles Leppik.

Konverents toimus täna Tallinnas Salme kultuurikeskuses. Konverentsi korraldes Keskerakond.