Keskerakond vilistab varasematele seisukohtadele? Jüri Ratas: e-valimised jäävad, e-valimised ei kao!

Kuigi Keskerakond on aastaid e-valimisi kritiseerinud, siis praeguseks on hoiakud muutunud. "Tõsi on see, et tänane koalitsioon on leppinud kokku: e-valimised jäävad, e-valimised ei kao," kinnitab peaminister Jüri Ratas.

Tänases riigikogu infotunnis meenutas Jaak Madison (EKRE) Ratasele, et 2015. aasta kevadel võttis Keskerakonna volikogu vastu otsuse, millega ei toetata e-hääletamise süsteemi. Ta lisas, et paari päeva eest ütles Ratas, et pole eal lubanud e-hääletuse tühistamist. "Minu küsimus siit on, mis ajahetkel ja millest ajendatult on Keskerakond muutnud oma seisukohta, mis puudutab valimissüsteemi? Ja teiseks, kas te ei ole mitte Keskerakonna esimees, kes peaks esindama erakonna seisukohti, mitte isiklikke lubadusi või mittelubadusi?"

Ratas ütles, et ta loodab, et igaühel on ikka oma mõtlemine alles. Oma konkreetset isiklikku seisukohta ta siiski välja ei öelnud, vaid lausus üldsõnaliselt: "Me lähtume sellest, mis on Eesti inimestele, Eesti riigile oluline ja püüame iga päev ka õppida ning targemaks ja paremaks saada."

Ratas jätkas üldsõnaliselt ka partei seisukohtade osas. Ta viitas, et Keskerakond toetab seda, et valimiste turvalisust tuleb tõsta. "Ma olen täielikult selle mõttega nõus, et e-valimiste turvalisust, igasuguseid küberriske tuleb viia nii minimaalseks kui võimalik."

Ratas ei välistanud seda, et e-hääletuse periood väheneb. Samuti tõi ta välja, et tulevikus võib olla võimalik valimispäeval oma e-hääl tühistada ehk uuesti hääletada. Küll aga rõhutas Ratas konkreetselt: "Tõsi on see, et tänane koalitsioon on leppinud kokku: e-valimised jäävad, e-valimised ei kao." Ta lisas, et koalitsioonipartnerid soovivad, et e-hääletamise teel valimine oleks turvaline.

Mis puutub Keskerakonna varasematesse hoiakutesse, siis vaadakem üle Keskerakonna seisukoha 2015. aprillis. Toona väljastati pressiteade, kus otsesõnu öeldud: "Kutsume kõiki, kes meid selles küsimuses toetavad, meiega liituma. E-teenused on head, e-riik on võrratu, kuid e-valimised on ohtlikud ja tuleb peatada enne, kui see läheb meile maksma meie demokraatia."