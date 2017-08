Keskerakond üllitas Ratasest veebimängu! Kuidas kasutab partei osalejate andmeid?

Valimised pole enam mägede taga ja Keskerakond algatas kampaaniamängu, kus inimesed saavad arvutimängus punkte koguda, et nõndaks jalgratas võita. Milleks kasutab partei osaliste andmeid?

Olete 1990ndate hakul telekamänge mänginud? Selles klassis on vastne mäng "Ratas viib edasi!", kus mängijal tuleb rattaga sõita võimalikult kaugele, põigeldes eemale nii puuokstest, oravatest kui ka muust, mis edasiliikumist takistavad.

Mängijale, kes jõuab rattal kõige kaugemale, on Keskerakond välja pannud auhinnaks jalgratta ning teise ratta võivad loosi teel omale võita kõik enda tulemuse registreerinud mängijad.

Kampaaniatingimustes torkas silma punkt: "Kampaanias osalemisega annab osaleja kampaania korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Erakond võib kasutada osalejate nime, e-posti ja pilti vms."

Kas Keskerakond hakkab edaspidi kirjadega pommitama? Kas nimi ilmub näiteks partei kodulehel? Ja kust võetakse osaliste pildid?

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi täpsustab, et võitjatega on vaja ühendust saada. "Antud punkt tähendabki, et kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks ja võitjate teavitamiseks on erakonnal võimalik osalejate e-posti tagasisideks kasutada. Erakonna meililisti osalejate e-poste ei lisata," selgitab ta.

"Osaleja enda pilti üles ei pea ega saagi laadida, kuid nii nagu kampaaniates tavapäraselt, soovime võitjaid näiteks ka meie kodulehel, sotsiaalmeedias tutvustada pildi ja nimega. Ehk võidu üleandmisel või muul ajal teeksime võitjast uue rattaga ka rõõmurikka pildi."

