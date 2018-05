Keskerakond süüdistab Paavo Pettaid väljapressimises

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb kordas varasemalt öeldut, et Keskerakonnal puudub seos Paavo Pettai väidetega ning ärimehe motivatsioon on Keskerakonnalt raha välja pressida.

Korb kinnitas, et erakonna praegusel juhtkonnal pole ühtegi lepingut, arvet või muud tõestust, mis näitaks, et aastatel 2009-2015 on Midfield OÜ jätnud esitamata 1,24 miljoni eest arveid. „See, et Paavo Pettai on 10 aastat tagasi teinud rohkem kui miljoni euro eest heategevust, on kas väga suur rumalus või vale, millest kuulsime alles hiljuti Paavo Pettai enda käest. Ühtegi tõendit ta enda väidetele lisanud ei ole. Küll aga on ta pakkunud mõnesajatuhande euro suurust kokkulepet, et asi vaikselt lahendatud saaks,“ rääkis Korb, et ärimehe motivatsiooni võib kokku võtta sõnaga väljapressimine.

Peasekretär lisas, et kui Pettai on tegelenud ebaseadusliku tegevusega, väärib see kahtlemata uurimist ja karistust, kuid erakonna maine rikkumise tõttu võib teda oodata kohtukutse hoopis Keskerakonna poolt. „Ühel või teisel viisil jõuab kohtu alla pigem Paavo Pettai ja seda õigustatult. Väga kahju, et meil tuleb ka aastal 2018 tegeleda Paavo Pettai küsimiste ja küsimusega,“ tõdes Korb.