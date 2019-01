Keskerakond soovib võimaldada Tallinnas tasuta ühistransporti kõigile Eesti elanikele

Vitsut sõnas, et Keskerakond peab ühistranspordi jõulist arendamist oluliseks kogu Eestis, mitte ainult Tallinnas. „Seepärast on püütud tasuta sõidu õigust rakendada kõikjal Eestis. Kasutajate poolt on maakondlik tasuta ühistransport leidnud kogu Eestis suurt toetust. Selle vastu sõdimine tõotab aga lõppeda nii, nagu see edumeelsete ideede puhul on lõppenud: ühiskond areneb edasi, progressiivsed ideed võetakse omaks ja aja möödudes ei taha nende vastu võidelnud enam ise ka mäletada, et nad vastu olid,“ tõdes Vitsut.

Tänaseks on tasuta maakondliku ühistranspordi ideega kaasa tulnud 11 maakonda, samas kui nelja maakonna ühistranspordi keskused ei pidanud seda vajalikuks. Tallinn otsustas 2013. aastal panustada ühistranspordi kasutamisse ja muutis ühistranspordi registrijärgsetele tallinlastele tasuta. Tallinn on järjest soetanud uusi busse, trolle ja uuendanud trammiparki. Aasta aastalt on vähenenud ühissõidukite keskmine vanus ning on võrreldav ühistransporti soosiva mistahes Euroopa linnaga.