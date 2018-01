Keskerakond sobimatult väljendunud Reinsalu tagasiastumist ei nõua, sotsid veel mõtlevad

Kuigi Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid leiab, et Tiit Ojasoo kritiseerijaid kanakarjaks ja kullakesteks nimetanud ning Ojasoo juhtumi puhul naistevastase vägivalla hukkamõistmist kahetsenud justiitsminister Urmas Reinsalu ei tohiks ametis jätkata, ei nõua Keskerakond justiitsministri tagasiastumist, kuid sotsid pole küsimust veel otsustanud.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid nentis, et erakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid reageeris paraku sama emotsionaalselt kui justiitsminister, keda ta kritiseeris. Karilaiu sõnul on antud olukorras Reinsalu tagasiastumise nõudmine ebaadekvaatne ja mehe kahetsusest piisab. „Õiguskomisjoni esimehena kinnitan, et Urmas Reinsalu on teinud ministrina head tööd naistevastase vägivalla vastu võitlemisel,” ütles Karilaid, kes kinnitas, et Kaljulaid rääkis Reinsalu tagasiastumist nõudes vaid enda, mitte Keskerakonna nimel.

Sotside aseesimees Heljo Pikhof märkis, et erakond pole veel otsustanud, kas Reinsalu väljaütlemised on piisavalt sobimatud, et tuleks nõuda tema tagasiastumist. Pikhof märkis, et Reinsalu väljaütlemised nii naistevastase vägivalla kui vägivallatseja kritiseerijate kohta teeb eriti kohatuks just see, et ta on justiitsminister, kes peaks seisma vägivalla ohvrite eest. „Reinsalu väljaütlemine oli naisi solvav ja natuke alandav,” nentis sotside aseesimees. „Ministrile selline käitumine kohane ei ole, kuid ma ei saa praegu öelda, et ta peaks tagasi astuma. Hea, et ta vähemalt vabandas.”

Kohe pärast seda, kui peaminister Jüri Ratas teatas, et Reinsalu avaldus on sobimatu ja Reinsalu peaks vabandust paluma nende ees, keda ebaõnnestunud avaldus solvas, andis Reinsalu teada, et ta ei suhtu kergekäeliselt naistevastasesse vägivalda ja palub vabandust, kui tema tema hommikuse avalduse sõnastus kellelegi haiget tegi.

Opositsioonilise Reformierakonna liikmed on täna korduvalt väljendanud arvamust, et Reinsalu peaks tagasi astuma.

Sobimatu sõnakasutusega on ministrid varem mitmel korral omale auku kaevanud. Näiteks tuli värvikaid väljendusi armastaval Jürgen Ligil 2014. aastal rahandusministri portfellist loobuda pärast seda, kui ta nimetas koalitsioonipartnerist haridusministrit Jevgeni Ossinovskit sisserändaja pojaks roosast erakonnast. Mullu tuli ministriametist loobuda riigihalduse ministril Mihhail Korbil, kes teatas maailmasõja veteranidega kohtudes, et tema ei toeta Eesti kuulumist NATOsse.