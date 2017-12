Keskerakond: Savisaar ajaloonõunikuna ei jätka, ent maksame talle ikkagi 1000 eurot kuus

Täna kogunenud Keskerakonna juhatus otsustas, et Edgar Savisaar ei jätka erakonna ajaloonõunikuna. Keskerakonna loomisesse ja arengusse panustanud endisele esimehele pakutakse tuge aga ka edaspidi.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et eesmärk oli arutada, mil moel endist esimeest edaspidi toetada. Ratas kinnitas, et ajaloonõunikuna Edgar Savisaar ei jätka, kuid ühiselt leiti, et endist esimeest tuleb võimalusel siiski aidata. „Kuigi Edgar Savisaar eelistas valimistel Keskerakonnast poliitiliselt eemalduda, ei saa alahinnata tema panust erakonna ülesehitamisel ning Tallinna ja Eesti arengus. Kindlasti on juhatuse otsuse taga ka inimlik aspekt,“ ütles Ratas.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et ajaloonõuniku koha asemel hakkab erakond edaspidi endist esimeest toetama 1000 euroga kuus. „Toetus pole sama suur, kui oli ajaloonõuniku palk, kuid on siiski märkimisväärne summa ja täiendav sissetulek inimesele, kes on erakonna, aga ka Eesti inimeste heaks palju teinud,“ ütles Korb.