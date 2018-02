Keskerakond: riigigümnaasium tuleb Laagri aleviku asemel rajada Saue linna

Täna andis Keskerakonna fraktsioon Saue valla volikogus üle otsuse eelnõu, mille kohaselt tuleks vallal astuda vajalikud sammud riigigümnaasiumi rajamiseks Saue linna. Hetkel võib riigigümnaasium kerkida hoopis Laagrisse ning Saue jääks gümnaasiumiastmeta.

Vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Toomas Vitsut sõnas, et Kernu valla, Nissi valla, Saue valla ja Saue linna ühinemislepingus lepiti kokku ühendvalla keskuse loomises Saue linna, kus muuhulgas peab jääb noortel võimalus omandada gümnaasiumiharidus.

"Kuna valdade liitumisleping näeb aga samas ette Saue gümnaasiumi gümnaasiumiastme kaotamise, on ainus võimalik alternatiiv riigigümnaasiumi rajamine Saue linna," rõhutas Vitsut, lisades, vallaelanikel on liitumislepingus märgitu tõttu selleks igati õigustatud ootus.

Vitsuti sõnul tuleb vallajuhtidel hakata tegutsema, sest 2016. aastal sõlmisid haridusministeerium ja liitumata Saue vald ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt oleks riigigümnaasiumi võimalik asukoht hoopis Laagri alevik. „Liitumise järel on toimunud meie hinnangul piisavalt muutusi, et riigigümnaasiumi asukoht üle vaadata. Kuna siduvaid kokkuleppeid ei ole, on just praegu õige hetk pakkuda ministeeriumile uue riigigümnaasiumi asukohaks Saue linna,“ kinnitas Vitsut.

Keskerakonna esitatud eelnõu kohaselt, tuleks vallavolikogul volitada Saue vallavalitsust läbirääkimiste pidamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et riigigümnaasium rajataks 2019. aastal Saue linna. Selleks tuleks vallavalitsusel juba asuda võimalikku asukohta välja selgitama, informeerida vallaelanikke ning teha vastavad ettevalmistused.

Keskerakond on Saue vallavolikogus opositsioonis.