Keskerakond pole suutnud Savisaare kohtuasjast vabaneda

Keskerakonna uus esimees Jüri Ratas on korduvalt väljendanud soovi vajadusel ka kokkuleppega vabaneda eelmise esimehe Edgar Savisaarega seotud korruptsioonisüüdistusest. See pole siiski õnnestunud ja neljapäeval toimub kõmulise kohtuprotsessi eelistung, kus ka Keskerakond on süüdistatavate seas.

Savisaart süüdistatakse Tallinna linnapeana altkäemaksu võtmises. Keskerakond on süüdistatavate seas, sest osa altkäemakse pidid prokuratuuri hinnangul minema Keskerakonna rahastamiseks.

Neljapäeval toimub eelistung, kus pannakse paika protsessi korralduslikud küsimused, näiteks istungite toimumisajad. Keskerakonda esindab kohtuasjas advokaat Oliver Nääs, kes esitab eelistungil ka kaitseakti.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aabi sõnul on erakond huvitatud asja võimalikult kiirest lahendusest. "Kui erakond on milleski süüdi, siis oleme vastava otsuse valmis täitma. Süüdistus erakonna vastu on otseselt seotud Edgar Savisaare toimingute ja süüdistusega. Kindlasti oleme valmis kaaluma kokkulepet, kui selleks annab alust kohtumenetlus," teatas Aab.

Kuna Savisaar on teatanud, et tema on selles asjas puhas nagu prillikivi, siis kas see tähendab, et Savisaare otsuse korral minna protsessiga riigikohtuni välja jääb kohtuprotsess aastaid saatma ka Keskerakonda?

Keskerakond loodab, et päris nii see ei ole ja kokkulepe on võimalik. "Nagu enne välja tõime, siis kohtumenetlus annab arutlust," teatas Aab.