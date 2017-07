Keskerakond pole Edgar Savisaarele esinumbri kohta pakkunudki! Mihhail Korb: saame arutada siis, kui Savisaar on andnud oma nõusoleku

Ametist kõrvaldatud Tallinna linnapea ja Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare eilne teade, et Keskerakond pole talle mingit esinumbri kohta pakkunud, vastab partei peasekretäri Mihhail Korbi sõnul tõele.

Korb kinnitas, et Keskerakond pole Edgar Savisaarele teinud ei isiklikult ega ka meedia vahendusel ettepanekut sügisestel valimistel Tallinna üldnimekirjas esinumbrina kandideerida.

"Juhtkond arutas omavahel, mis võiks olla väärikas koht, mida Edgar Savisaarele pakkuda. Arutelu käigus leiti, et see võiks olla üldnimekirja esinumber. See oli ühe arutelu tulemus, mille üks meie erakonna liikmetest meedias välja ütles. Me ei plaaninud sellega välja tulla," selgitas Korb.

"Kandideerimise aluseks on Edgar Savisaare enda soov. Me ei saa panna inimest esinumbriks või mingile muule positsioonile, kui ta ei ole oma nõusolekust kandideerida teada andnud," rõhutas Korb, kelle sõnul saab konkreetse positsiooni üle arutada siis, kui kandidaat on oma nõusolekust teada andnud.

"Rääkimise aluseks on tema nõusolek nimekirjas kandideerida. Oleme mitu korda öelnud, et talle on tagatud väärikas koht," lubas Korb.

Savisaar lubas oma otsuse kandideerimise kohta teha augusti alguses, aga üldnimekirja paika panev Tallinna nõukogu koguneb juba esmaspäeval. "Tallinna nõukogu on see organ, kes arutab seda küsimust. Nõukogu liikmed otsustavad, kes on see esinumber," sõnas Korb.

Savisaarele üldnimekirja esinumbri koha pakkumise idee autor Yana Toom ütles eile Delfile, et Tallinna nõukogu langetab 31. juulil otsuse ja pärast seda tehakse Savisaarele konkreetne ettepanek. "31. juulil tuleb kokku Keskerakonna Tallinna nõukogu, kes seda asja ametlikult kinnitab ja peale seda kohe tehakse ametlik ettepanek Edgarile. Tallinna nimekirjaga tegeleb Tallinna nõukogu," selgitas Toom.

Korb aga rõhutab, et Savisaarele pole otsest ettepanekut tehtud sellepärast, et ta ei ole andnud oma nõusolekut Keskerakonna nimekirjas kandideerida. Seega jääb selgusetuks, kas augusti alguses oma kandideerimisplaane valgustada lubanud Savisaarega räägitakse ja esitatakse ettepanek juba enne tema otsust või alles siis, kui ta on oma lubaduse kandideerida andnud.

Edgar Savisaar: mulle pole keegi esinumbri kohta pakkunud

"Mõned keskerakondlased (Mihhail Kõlvart ja Jüri Ratas) on viimasel ajal väitnud, nagu oleks mulle erakonnast pakutud Tallinna kohalike valimiste üldnimekirja esinumbrit ja nüüd oodatavat minu vastust. Tegelikult pole keegi mulle midagi sellist pakkunud ja üldse oleks selline pakkumine mõnevõrra mõnitamise moodi nagu mõned minu sõbrad on kirjutanud. Kohalikel valimistel üldnimekirja poolt ei saa hääletada. Saab hääletada piirkonna (linnaosa) nimekirja poolt. Tallinnas on teatavasti kaheksa piirkonda. Mis puutub üldnimekirja, siis selle järgi võidakse ilma mingi hääletamiseta jaotada kompensatsioonimandaate, kui neid üldse tuleb. Tahan parandada neid, kes sellise jutuga soovivad inimesi eksitada ja minu toetajate hääli püüda!" kirjutas Savisaar eile sotsiaalmeedias.