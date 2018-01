Keskerakond plaanib valimistel lubada 25-protsendilist pensionitõusu

Keskerakonna üheks tähtsamaks valimislubaduseks võib eelseisvatel riigikogu valimistel saada erakorraline pensionitõus.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles teisipäeval Haapsalus Lääne Elule, et partei valmistab praegu ette 2019. aasta riigikogu valimiste programmi, milles lubatakse erakorralist pensionitõusu, mille suurus oleks umbes 100 eurot ja see saaks teoks 2019. või 2020. aastal.

Korb kinnitas, et erakorralise pensionitõusu lubadus, mis tähendab enamikule ligi 25-protsendilist pensionitõusu, on praegu partei poolt veel ametlikult kinnitamata.

Rahandusministeeriumi andmeil on keskmine vanaduspension praegu 416 eurot ja aprillis peaks see kasvama 6,3 protsenti 442 euroni. Eestis on pisut üle 300 000 vanaduspensionäri, mistõttu 100 eurone erakorraline pensionitõus tähendab vähemalt 360 miljoni euro suurust kulu aastas.