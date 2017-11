Keskerakond pakkus volikogu aseesimehe kohta peale IRLi ka teistele erakondadele

Möödunud nädalal Keskerakonna häälte toel Tallinna linnavolikogu teiseks aseesimeheks valitud Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni liikme Mart Luige tool oleks võinud vabalt kuuluda ka Reformierakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) või Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esindajale, kinnitavad nii Rainer Vakra kui Kristen Michal.

Nii Tallinna linnavolikogu SDE fraktsiooni esimees Rainer Vakra kui ka Reformierakonna fraktsiooni juht Kristen Michal kinnitavad kui ühest suust, et Keskerakond koputas kõigi opositsioonierakondade uksele ja pakkus peale IRLi ka teistele aseesimehe kohta. Vastukaubaks pidid nad toetama keskfraktsiooni kandidaate.

"Suur oli meie üllatus ja kahetsus, kui IRL juba esimesel volikogu istungil libedale jääle astus ning võimuerakonna sööda ühes konksuga alla neelas," kirjutas Vakra oma Eesti Päevalehe arvamusküljel ilmunud loos.

"Sama ettepanek - aseesimehe koht toetushääle eest - tehti ka teistele linnavolikogu liikmetele, kuid kõik ülejäänud ütlesid ära. Vaid Mart Luik koos IRLiga rabas sööta ning Keskerakond sai volikogu esimehe valimistel ühe hääle ning aseesimehe valimistel lausa kolm häält juurde," avaldas Vakra. "Oli see tõepoolest puhas kokkusattumus - võta sa kinni selles sõna sõna vastu seisus."

Michal ütles Delfile, et saab Vakra sõnu kinnitada. "Vestlesin Mihhail Kõlvartiga, kes küsis, kas me toetaksime hääletusel Keskerakonna kandidaate," rääkis Michal.

"Vastasin, et seda me teha ei saa, me oleme ühtselt opositsioonis SDE, EKRE ja IRL-iga kokku leppinud, et me toetame esimeheks sotsiaaldemokraatide kandidaati ja aseesimeheks opositsiooni poolt esitame Reformierakonna kandiaadi," sõnas Michal.

"Nagu hiljem selgus, siis sotsiaaldemokraadid ja EKRE seda kokkulepet pidasid ja IRL käitus teisiti," märkis Michal.

Eelmise nädala teisipäeval toimunud Tallinna linnavolikogu üheksanda koosseisu avaistungil valiti rahvaesinduse esimeheks 41 häälega keskerakondlane Mihhail Kõlvart. Aseesimeeste valimisel sai ühe koha endale ka opositsioon, kuid juba olid opositsioonipoliitikud aseesimehe osas eri meelt - Reformierakond, sotsid ja EKRE soovisid kohal näha Ülle Rajasalu, IRL aga Mart Luike.

Pärast seda on nii Reformierakonna, SDE kui ka EKRE fraktsiooni liikmed väitnud, et IRL murdis kokkulepet ühise linnavolikogu aseesimehe kandidaadi esitamisel, kui käis välja oma kandidaadi. IRL on kokkuleppe olemasolu kindlameelselt eitanud.

EKRE fraktsiooni juht Urmas Reitelmann keeldus kommentaaridest.