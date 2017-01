Keskerakond otsustas Savisaare eest ligi 117 000 eurot Tallinna linnale ise tagasi maksta

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) tegi endisele Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele ettekirjutuse tagastada Tallinnale valimiskampaaniale kulutatud ligi 117 000 eurot. Keskerakond andis täna komisjonile teade, et täidab ettekirjutuse Savisaare eest.

„Nii palju on arenguid, et erakond saatis täna hommikul enne koosolekut meile kirja, et ta on valmis Edgar Savisaare ettekirjutuse ise täitma,” sõnas Delfile ERJK finantsnõunik Zoja Masso. „Otsus oli selline, et lubame seda täita nelja kuu jooksul, [nii et tasuda tuleb] neljandik iga kuu,” sõnas Masso. Nii peab Keskerakond tasuma esimese osa 15. veebruariks.

ERJK kohustas Savisaart juba 2015. aasta jaanuaris oma ettekirjutusega tagastama keelatud annetus kogusummas 116 642,89 eurot Tallinna linnale ja kõrvaldama puudused Eesti Keskerakonnale esitatud 2013. aasta kohalike valimiste kampaania aruandes ning esitama komisjonile tõendid nende kohustuste täitmise kohta.

Keelatud annetus seisnes Savisaare valimiskampaania kulude tasumises Tallinna linna poolt. Tegemist on „Tallinn liigub” kampaaniaga ning Hiiu staadioni reklaamidega.