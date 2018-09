Keskerakond näeb EKRE-s potentsiaalset võimupartnerit

Reformierakonna puhul raskendavad aga koostööd rahapesuskandaalid ja VEB-fondi teemaga seonduv, vahendab ERR Uudised. "Täna on mitmeid poliitilisi momente, kus võib öelda, et on kergem kokku leppida EKRE-ga. On see näiteks presidendi otsevalimise küsimus, on see riigivõla küsimus teatud investeeringite jaoks - nii haridussse, sotsiaalsfääri kui ka julgeolekusse. Need saaks ära korraldada EKRE-ga."

Karilaid tõdes, et Reformierakonnaga kokku leppida on üsna keeruline. "Reformierakond muudes küsimustes ikkagi on paljuski Keskerakonna vastand." Programmilised lähtekohad saab Karulaiu sõnul dikteerida see erakond, kes võidab valimised.

Karilaid rääkis, et programmiliselt saaks Keskerakonna valijate heaks kõige rohkem ära teha sotsiaaldemokraatidega. "Küsimus on selles, kuidas see poliitiline matemaatika hakkab tööle 4. märtsi hommikul."