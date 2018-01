Keskerakond lubab neile meelepäraselt käitunud Ivanoval erakonda naasta

Keskerakonna aseesimees ja riigikogu fraktsiooni liige Jaanus Karilaid ütles, et eelmise aasta sügisel parteist välja heidetud Olga Ivanova võib sujuva koostöö korral uuesti Keskerakonnaga liituda.

Sellise eelduse andis asjaolu, et Ivanova jättis eile riigikogus justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldushääletusel sarnaselt ülejäänud Keskerakonna fraktsiooniga hääletamata.

Karilaid ütles, et kui selline „positiivne koostöö” jätkub, on Olga Ivanoval võimalik naasta Keskerakonda ja kandideerida edaspidi Keskerakonna ridades, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Antud küsimuses andis ta väga riigimeheliku signaali üle pika aja ja ma arvan, et see on hea pinnas, et võtta see isikuküsimus päevakorrast maha,” leidis Karilaid.

Olga Ivanova ütles ERR-ile, et ta ei ole hetkel mõelnud, kas ta sooviks taas erakonnaga liituda. Ta ütles, et jäi pärast parteist välja heitmist valitsust toetama, eeldusel, et valitsus tegeleb Ivanovale olulistele teemadega. Nende teemade hulka kuulub näiteks kodakondsusseaduse muudatus, millega antakse kodakondsus Eestis sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle vanem on Eestis elanud enne 1991. aastat. Aga ka Eesti-Vene piirileppe ratifitseerimine ja sundüürnike hüvitiste teema.

Praegu võib valitsus tema häälega arvestada, ütles Ivanova.