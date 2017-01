Keskerakond loodavast vene parteist: mingisuguseks muretsemiseks pole küll põhjust

Uue vene partei loomise uudisele reageerib Keskerakond rahulikult - muretsemiseks pole põhjust.

"Demokraatlikus riigis on inimestel õigus luua organisatsioone ja erakondasid nii palju kui tahetakse. Mingisuguseks muretsemiseks pole küll siin põhjust," edastas Keskerakonna avalike suhete juht Taavi Pukk Keskerakonna seisukoha uue loodava vene erakonna kohta.

"Keskerakond on Eesti vanima ja suurima erakonnana töötanud juba üle 25 aasta selle nimel, et ühendada Eesti ühiskonda ning suhtume lugupidavalt kõikidesse meie riigis elavatesse inimestesse. Jätkame samasugust tööd ka edaspidi," lisas Pukk.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas sellest, et loomisel on uus vene erakond Eestis. Nimelt on 20-30 liikmest koosnev grupp aktiviste ligi pool aastat töötanud selle nimel, et luua veel sel aastal Eestimaa Rahvaste Partei (ERP) (Партия Hародов Эстонии, ПНЭ), millega minna 2019. aasta riigikogu valimistele.

Kui lähtuda loodava erakonna tutvustusest ja põhimõtetest, võib arvata, et nimi Eestimaa Rahvaste Partei on inspireeritud 21. veebruaril 1918 vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifestist "Manifest kõigile Eestimaa rahvastele".

Rühma eestvedaja on Mstislav Rusakov – jurist, Eestis tegutseva inimõiguste keskuse Kitež direktor ja MTÜ Vene Kool Eestis esimees. Praegu ei kuulu ta ühtegi erakonda. Rusakov on nii Tallinna halduskohtus kui ka Tallinna ringkonnakohtus seisnud selle eest, et Eestis oleks võimalik kodaniku passi kirjutada isanimi, nagu tehakse Venemaal. Pärast tulutuid kohtuvaidlusi lubas Rusakov 2016. aasta novembris paljude venelaste esindajana võidelda kuni rahvusvaheliste kohtuteni välja.

