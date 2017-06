Keskerakond läheb valimistele vastu uue logoga

Keskerakond kaasajastas oma logo, mis nüüdsest kasutab enam tsentristlike erakondade ristikheina motiivis leiduvat südamekuju. Samuti on erakonnal kinnitatud valimiste hüüdlause kujundus.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et aastaid kasutuses olnud Keskerakonna roheline värv, K-täht ja ristikhein ei kao ning valijad tunnevad Keskerakonna ära edaspidigi. „Samas leidsime, et aja muutudes tuleb ka erakonnal astuda samme oma logo ja teiste visuaalsete lahenduste kaasajastamisel,“ ütles Korb.

Peasekretär lisas, et logo ei jää vaid Keskerakonna kampaania ajaks ning seda hakatakse kasutama edaspidi kõikjal. „Teatud ajaks jääb Keskerakonnale kaks logo, nii vana kui ka uus ning üleminek saab olema pikaajalisem,“ selgitas Korb. Tema sõnul on logo endiselt konservatiivne ning annab edasi usaldust, positiivsust ning muidugi südamlikkust, nagu hüüdlause kujunduski.

Erakonna hüüdlause „Teised lubavad, meie teeme!“ kohta sõnas Korb, et Eesti suurimaks väljakutseks nii riigi kui ka omavalitsuste tasemel on inimeste elujärje parandamine. „Riigis on edasi liigutatud mitme olulise teemaga, näiteks tervishoiu rahastamise, tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega ja regionaalpoliitiliste küsimustega. Ka Tallinnas näitab Keskerakond nii seni tehtuga kui ka reaalselt täidetavate lubadustega, et me ka päriselt teeme, mitte ainult ei räägi,“ rõhutas Korb.

Tallinnas lubab Keskerakond muu hulgas tõsta eakate sünnipäevatoetust 100 euroni, rekonstrueerida koostöös riigiga linnahall, parandada südamearstile pääsemist ja tõsta eesti keele õpetamise taset lasteaedades.