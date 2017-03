Keskerakond läheb erakondade rahastamise järelevalve komisjoni vastu kohtusse, ERJK nõuab erakonnalt 110 000 euro maksmist

Keskerakonna mured erakondade rahastamise järelvalve komisjoniga (ERJK) pole lõppenud. ERJK nõuab Keskerakonnalt 110 000 eurot ja kaalub veel 220 000 sissenõudmist.

14. veebruaril tegi ERJK Keskerakonnale ettekirjutuse kanda riigieelarvesse 110 100 euro suurune anonüümne annetus. Nimelt leidis komisjon, et Keskerakonna ebatavaliselt suur sularahajääk enne riigikogu valimisi näitab tegelikult varjatud annetuse vastuvõtmist.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab tellis juristidelt ERJK ettekirjutuse kohta hinnangu, mida Keskerakonna juhatus täna koosolekul arutas.

"Mind ja enamus juhatust nende otsuste juures ei olnud. Tahtsime selgust," ütles Aab pärast kooslekut Delfile. Erakond otsusega nõus ei ole ja esitas vaide halduskohtusse. Aabi hinnangul ei ole ERJK väide faktiliselt tõestatud. On üritatud tõestada, et on tehtud sularahakandeid panka. Aga samas on raha võetud ka pangast välja," ütleb Aab. "Tahame, et see kuidagi selgelt läbi kaalutakse."

See pole aga kõik. Komisjon algatas Keskerakonna suhtes haldusmenetluse võimaliku varjatud rahastamise tuvastamiseks. Nimelt sai Keskerakond kunagi pärandusena ühe Tartu majaosa, mille erakond müüs 2011. aastal oma pikaajalisele kampaaniameister Paavo Pettaile. Pettai maksis selle eest 250 000 eurot, mis on ligi kaheksa korda enam kui oli selle tõendatud turuväärtus. Tartu maja müüs Pettai hiljem edasi vaid 30 000 euro eest.

Müügitehinguga seotud asjaolude kohta küsis komisjon erakonnalt selgitusi. Aab ütles, et kuna samas asjas on käimas kriminaalmenetlus, siis laseks tema kohtul tõe välja selgitada. ERJK omakorda kavatseb koguda tõendeid muudest allikatest.

Keskerakond otsustas hiljuti maksta Edgar Savisaare eest kinni 116 642,89 eurot, mis sisaldab ka Jaanus Mutlile solidaarselt Savisaarega tehtud ettekirjutuse summat 7 333 eurot. See on 2013. aasta kohalike valimiste eelsete kampaaniate kulu, mille maksis kinni Tallinna linn, aga mis oli nii ERJK kui kohtu hinnangul poliitreklaam.

Keskrakond teatas komisjonile, et täidab ettekirjutuse neljas osas alates 15.02.2017 kuni 15.06.2017. Esimene makse on Aabi sõnul juba tehtud.

Samuti uurib EJRK Keskerakonna garantiikirjasid. Keskerakond on allkirjastanud kaks ühesuguse sisuga garantiikirja 2. detsembril 2014, milledega erakond garanteerib Pettaile kuuluva firma Midfield OÜ rahaliste kohustuste täitmist kolmandate isikute ees, kokku summas 730 000 eurot. Garantiikirjad kehtivad perioodil 02.12.2014 kuni 31.12.2019 ja neist tulenevad kohustused tuleb täita viie tööpäeva jooksul Midfield OÜ vastavasisulise kirjaliku nõude kättesaamisest.

Garantiikirjades on märgitud, et need on kohustuste osas mitteaktsessoorsed, mis tähendab, et need pole seotud ühegi konkreetse kohustusega.

Garantiikirjade koostamisele 02. detsembril 2014 lähedasel ajal võlgnes Keskerakond Midfield OÜ-le seisuga 30. september 2014 – 166 900 eurot ja 31. detsember 2014 – 150 000 eurot. Kuna raamatupidamises kajastatud võlgnevus Midfield OÜ-le on tunduvalt väiksem garantiikirjades märgitud summast, annab see ERJK hinnangul alust kahtluseks, et erakonnal võis olla veel Midfield OÜ ees tekkinud kohustusi, mis pole raamatupidamises kajastamist leidnud.

Küsimust tekitab komisjonis ka asjaolu, et kui polnud olemas kokkuleppelisi kohustusi, mida garanteeriti, siis mille alusel määrati kirjadega garanteeritavad summad. Komisjonil algatas menetluse erakonna rahastamise kontrollimiseks ning tegi järelepärimised Keskerakonnale ja Midfield OÜ-le. Mõlemad viitasid oma vastuses asjaolule, et kuna arbitraažikohtu menetlus on kinnine, siis enne sellekohase otsuse saamist pole võimalik komisjonile selgitusi anda. Komisjon otsustas arbitraažikohtu lahendi ära oodata.

Aabi sõnul on Keskerakonna ja Midfieldi vaidlus garantiikirjade üle arbitraažikohtu menetluses. Arbitraažikohtu istung peaks toimuma aprilli lõpus ja otsus tuleb kuu aja jooksul peale seda.