Keskerakond kinnitas kuus abilinnapea kandidaati

Täna kogunes Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu, kus kinnitati esimehe Jüri Ratase ettepanekul Tallinna abilinnapeakandidaadid. Kandidaatideks nimetati Eha Võrk, Kalle Klandorf, Andrei Novikov, Vadim Belobrovtsev, Tõnis Mölder ja Aivar Riisalu.

Erakonna esimees Jüri Ratas ütles, et uus linnavalitsus moodustatakse võimekatest inimestest, kel on hea tasakaal kogemustest ja uutest ideedest. "Need inimesed töötavad pühendunult iga päev, et Tallinna elukeskkond areneks ning paraneks kõigi tallinlaste elu igas linnaosas," rõhutas Ratas.

Linnavalitsuses jätkavad Eha Võrk ja Kalle Klandorf, kel on kahe peale kokku 16 aastat Tallinna abilinnapeastaaži. "Mõlemad on kogu selle aja juhtinud oma valdkondi hästi ja asjatundlikult," sõnas Ratas.

Vadim Belobrovtsevi ja Tõnis Mölderi kohta tõi Ratas välja, et neil on seniste linnaosavanematena rohkelt kogemusi andmaks linnajuhtimisse enam piirkondlikku vaadet. Samuti on linnaosavanema juhi kogemus Andrei Novikovil, kes on praegu Riigikogu liige. "Usun, et vahepealsed aastad Riigikogus on andnud avara vaate ja palju häid mõtteid, mida linnavalitsuses realiseerida," rääkis Ratas.

Aivar Riisalu kohta tõi Ratas välja, et tema töötamine Tallinna linnasüsteemis jääb küll aastate taha, kuid eduka ettevõtja, poliitiku, kaitseliitlase, aga ka muusikuna toob ta kindlasti linnajuhtimisse teadmisi teistelt elualadelt ning värsket vaadet.

"Keskerakonna tugevus on alati olnud meie erakonna võime ühendada erinevaid inimesi ning pakkuda ideid, mis elu Eestis edasi viivad. Teeme tegusid ja viime ellu algatusi, mis toovad kasu kõigile ühiskonna liikmetele. Selles samas vaimus läheme ka oma meeskonnaga edasi pealinnas ja Eestis tervikuna," võttis Ratas kokku.

Abilinnapeasid on Tallinnas varasemalt olnud kuus. Hiljuti sai selgeks, et uues linnavalitsuses saavad abilinnapea koha ka Eestimaa Rohelised. Seega tekitatakse juurde veel seitsmes abilinnapea.

Tulevane linnapea Taavi Aas ütles neljapäevasel koalitsioonilepingu sõlmimisel Delfile, et uus loodav ametikoht ei ole sõltuvuses rohelistest, vaid ta on näinud pika ametiaja jooksul, et on puudu abilinnapea, kes tegeleks infotehnoloogia ja kaasamisega.

Rohelistest hakkab linna juhtima erakonna juht Züleyxa Izmailova ja tema valdkonnaks saab keskkond.