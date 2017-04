Keskerakond kinnitas Kristiine ja Pirita esinumbrid kohalikel valimistel

Täna toimus Keskerakonna Tallinna nõukogu, kus valiti kohalike omavalitsuste valimisteks. Kristiine esinumbriks valiti riigikogulane Andrei Novikov ja Pirita esinumbriks linnaosa vanem Tõnis Mölder.

Esinumbrid välja pakkunud erakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et Novikov on töötanud üle kümne aasta Tallinna linnasüsteemis ning ennast tõestanud võimeka Riigikogu liikmena. "Pikaaegse Kristiine linnaosavanemana tunneb ta kohalike inimeste muresid läbi ja lõhki. Andrei on oma tegevusega pälvinud valijate selge usalduse – eelmistel kohalikel valimistel sai ta Kristiine linnaosas kõige tugevama tulemuse."

Tõnis Mölderi kohta tõi Ratas välja, et ta on energiline ja töökas linnaosavanem, kes seisab südilt Pirita elanike huvide eest. "Ta on silmapaistvalt pingutanud Pirita omanäolise elukeskkonna säilimise ning rannaala arendamise eest. Oma aktiivse tegutsemisega on Tõnis toonud Pirita linnaosa väga jõuliselt ja positiivselt pilti ka üleriigilises meedias," selgitas Ratas.

Varasemalt on Keskerakond nimetanud Mustamäe, Lasnamäe, Haabersti ja Põhja-Tallinna ringkonna esinumbrid. Mustamäe esinumbrina läheb kohalike omavalitsuste valimistele vastu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, Lasnamäel abilinnapea Mihhail Kõlvart, Haaberstis Riigikogu liige Viktor Vassiljev ja Põhja-Tallinnas europarlamendi liige Yana Toom.