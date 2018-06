Keskerakond kindlustab tagalat? Taavi Aas: Deniss Boroditš võib linnavolikogus edasi olla, siin pole vastuolu

Ammused tuttavad: Deniss Boroditš ja Taavi Aas Foto: KAAREL TIGAS, Õhtuleht

Tallinna linnapea Taavi Aas kiidab, et Deniss Boroditši kasuks rääkis TLT uue juhi valimisel just eelnev taust keskerakondlikus linnavalitsuses. Et Boroditš peaks linnavolikogust lahkuma, Aas ei arva.