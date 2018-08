Keskerakond kavatseb Pettai vastu algatada uue kohtuasja

Erakonna hinnangul peaks Pettai firma tagastama varasemalt garantiikirjade alusel väljamakstud raha, sest Midfield erakonnale teenuseid osutanud ei ole, vahendab ERR Uudised.

"Praegu me teeme ettevalmistusi, et teha vastuhagi Midfieldi vastu. See summa on praktiliselt samas ulatuses, mis on välja makstud arbitraaži otsusega. Vastuhagi aluseks ongi see väljamakse, mis erakond tegi, kuna selle raha eest Midfield OÜ ei ole, ei ole Keskerakonna jaoks teenust pakkunud," ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

"Meie näeme seda olukorda nii, et garantiikirjaga me tagasime Midfieldi laenud kolmandate isikute kasuks ja see tagatis oli meie poolt välja makstud," ütles Korb.

Ta lisas, et Keskerakonnal on regressiooni korras tekkinud võlanõue, mida nad võivad Midfieldi käest tagasi küsida. "Mitte isegi võime, aga peame seda tegema."

Komisjon tegi mullu detsembris Keskerakonnale ettekirjutuse, millega nõudis arbitraažikohtu otsuse alusel 533 000-eurose kohustuse aluseks olnud kulude kajastamist erakonna kvartaliaruannetes.