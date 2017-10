Keskerakond kasvatas toetust, Vabaerakond langes tugevalt alla künnise

Kohalike valimiste massiivse kampaania abil kasvas toetus Keskerakonnale 29 protsendini, samas kui Vabaerakond jääb kolmeprotsendise toetusega alla juba ka Rohelistele, selgus ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest.

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks Keskerakonnale hääle 29 protsenti valijatest, mida on kahe protsendipunkti võrra enam kui septembris. Reformierakonna toetus kuu varasemaga võrreldes ei muutunud, neile annaks hääle 25 protsenti valimiseelistust omavatest kodanikest.

Ka EKRE ja IRL-i reiting on sisuliselt sama suur kui septembris - oktoobris oli EKRE toetus 13 ja IRL-il seitse protsenti. Sotsiaaldemokraatide kaheprotsendine langus ja 10-protsendine kogutoetus jääb veamarginaali piiridesse.

Taas on valimiskünnisele lähenenud Eestimaa Rohelised, keda toetab neli protsenti valijatest. Tähelepanuväärne on aga see, et kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kampaanias mitteosalev Vabaerakond jääb oma kolme protsendi suuruse toetusega nüüd alla nii valimiskünnisest kui ka rohelistest.

Võrreldes valitsuskoalitsiooni ja riigikogu opositsioonierakondade summaarset toetust, on ülekaal endiselt valitsuserakondade poolel - neid toetab kokku 46 protsenti, opositsiooni jäävaid Reformierakonda, EKRE-t ja Vabaerakonda 41 protsenti valijaist.