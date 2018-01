Keskerakond jätkab kohtuteed: 110 000 eurot riigile maksta ei taheta

Kuigi Tallinna halduskohus leidis, et Keskerakond peaks keelatud annetuse pärast ikkagi riigieelarvesse 110 000 eurot maksma, otsustas eile kogunenud partei juhatus, et otsus kaevatakse edasi.

Mullu 14. veebruaril tegi ERJK Keskerakonnale ettekirjutuse kanda riigieelarvesse 110 100 euro suurune anonüümne annetus. Nimelt leidis komisjon, et Keskerakonna ebatavaliselt suur sularahajääk enne riigikogu valimisi näitab tegelikult varjatud annetuse vastuvõtmist.

Keskerakond vaidlustas otsuse kohtus, viimati otsustas Tallinna halduskohus, et partei kaebust ei rahuldata, mistap tuleks summa ikkagi ära maksta.

Keskerakonna juhatus aga leidis eile, et see otsus vaidlustatakse. Ühtlasi arutati eilsel koosolekul partei eelarvet (läbis teise lugemise).

Räägiti ka liikmeskonnast, ent vähemasti sel korral kedagi nimekirjast välja ei arvatud. Täna ilmunud EPLi intervjuus nentis Olga Ivanova, et on kurb, kuna eelmisel koosolekul osaleda ei saanud, sest siis oli arutlusel Edgar Savisaare toetamine. "Eelmine kord ei jõudnud ja see on kurb, sest mulle saadetud päevakorras ei olnud juttu Edgar Savisaare hüvitistest. Pärast nägin uudistest, et see vist oli päevakorda lisatud. Täna on erakonna eelarve teine lugemine ja ma vaatan, kas see teema tuleb päevakorda või mitte."

Keskerakonna poolt kinnitati Delfile, et eile Savisaare personaalküsimust ei arutatud.