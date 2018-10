Keskerakond ja sotsid teevad maatasa Seederi mõtte pensioni teise samba kaotamisest

Valitsuse pressikonverentsil viitas peaminister Jüri Ratas, et riigikogu valimised on tulemas ning lauale pannakse erinevaid ettepanekuid. "Minu arvamus on see, et pensioni teine sammas peab jätkuma. Kolmas on neile, kes väga soovivad vabatahtlikult panustada." Ratas selgitas, et vananevas ühiskonnas on kogumispension vajalik.

Kultuuriminister Indrek Saar aga märkis, et sotsid on ka varasemalt öelnud, et ei pea mõistlikuks ettepanekuid tänast pensionisüsteemi lammutada ja mängida lotot selle üle, mis inimeste pensionitest saab. Ta selgitas, et oluline on pikas perspektiivis tagada inimeste kindlustunne. "Ei jäta inimest üksi tulevikuga silmitsi seisma," märkis ta ja viitas valimiseelsele populismile, mis puudutab pensione ning sotsiaalseid tagatisi. "Ühe teise erakonna esinaine ütles, et võiks sotsiaalmaksu ära kaotada, sotsiaalsüsteemi aknast välja visata. See on veel vastutustundetum, ei toeta kindlasti." Loomulikult pidas ta silmas Reformierakonna juhti Kaja Kallast.

Seeder sõnas kogumispensioni osas ERRile: "See on kindlasti teema, mida me oma valimisprogrammis käsitleme. Praegu meil käivad veel erakonnasisesed arutelud ja kui me detsembriks oma programmi oleme kokku saanud, siis kindlasti leiab pensionisüsteemi ümber korraldamine selles kajastamist."