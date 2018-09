Keskerakond hirmutab venelasi EKRE ja Reformierakonna koalitsiooniga

"Eestikeelse hariduse arutelu on need erakonnad eiranud, Jüri Ratas viinud jutu eestikeelsest õppest eesti keele õppele, mis on sihilik möödarääkimine probleemist. Meie ettepanek on kogu aeg olnud viia lasteaiad ja koolid ühtsele eestikeelsele õppele, kusjuures argumendid on olnud otseselt ka venelaste huvi rõhutavad. Venekeelne paralleelsüsteem rikub nende inimõigusi, sest piirab nende võimalused ahtaks," kommenteeris Ligi.

"Ka Inimarengu aruanne tõendab, et see paralleelsüsteem toodab nii vaimset kui ruumilist segregatsiooni ja loob venelastele kehvema hariduse, toimetuleku, olulisel määral isegi tervise. Keskerakond on seda olukorda just selliste meetoditega küüniliselt pööranud enda kasuks üheparteisüsteemiks, millega korralikud erakonnad ei saa konkureerida," leidis Ligi.

Martin Helme: Korb tegeleb oma valijaskonna mobiliseerimisega eestivastast vaenu õhutades

"Oleks meil tegu Mihkel Korbiga, siis ta ju nii ei mõtleks ega ütleks. Saime taas tõestuse, et integratsioon on bluff, läbikukkumine. Eestis tuleks loobuda integratsioonist rääkimisest ning asuda assimilatsiooni taotlema," kommenteeris Korbi sõnu EKRE aseesimees Martin Helme.

"Korb õhutab muidugi teadlikult paanikat ja valet venelaste hulgas, sest see on talle poliitiliselt vajalik. Ta tegeleb oma valijaskonna mobiliseerimisega eestivastast vaenu õhutades. 80 protsenti Keskerakonna valijatest on venelased või venekeelsed ja Jüri Ratas on vaid vapiloom, kes peab eesti publiku ees varjama asjaolu, et Keskerakond on Lasnamäe osakonna ripats."

"Jah, Eestis tuleb lõpetada riiklik venekeelne haridus. Alati on võimalik jätkata erakoolis mõnes muus keeles, kui soovi on ja lisaraha leitakse. See ei pea ega saagi toimuda üleöö, vaid peab olema sujuv protsess, kus lasteaias õpetatakse eesti keelt, koolis aga juba õpitakse eesti keeles. See tähendab umbes 10 aastast sujuvat üleminekut. Kui Reform või Isamaa oleks asjaga õigel ajal alustanud ei peaks me täna sellest juba ammu rääkima," lisas Helme.

"Mis puudutab lojaalsuskontrolli, siis see on teatud kohtadel loomulikult vajalik. Jüri Ratas leidis eelmisel nädalal, et lojaalsuskontrolli tegemine riigi julgeolekuga kokku puutuvate inimeste puhul on riigi õõnestamine, mina leian, et selle tegemata jätmine on riigi õõnestamine. Kumb meist on kasulik idioot?"

"See ei tähenda, et iga mitte-eestlane, kes töötab kuskil riigiametis või ka jõustruktuurides, saab automaatselt kinga. Räägiva ju keskerakondlased ise kogu aeg, et siinsed venelased on kõik Eesti patrioodid. Paljud kindlasti ongi. Aga liiga paljud kahjuks pole. Pigistada oma valimistulemuste nimel silmad kinni probleemi ees, et meil on riigis suur hulk eestivaenulike putiniste on ohtlik meie kõigi turvalisusele. Lojaalsuskontrolli tegemine muide ei ole diskrimineerimine, sest mitte ühelgi inimesel ei ole põhiseaduslikku õigust töötada kõrgel kohal sõjaväes või julgeolekus. Kõigele lisaks on riigikohus leidnud, et põhiõiguseid võib riigi julgeoleku huvides piirata."

"Hääletamisõiguse osas vassib Korb muidugi teadlikult. Põhiseadus tagab kodanikele riigikogu valimistel kandideerimis- ja hääletusõiguse. 27 aasta jooksul on igaüks, kes tahtnud, saanud Eestis naturalisatsiooniprotsessi läbida. Vastab tõele, et meie erakond tahab piirata hääletusõigust kodanikonnaga ka kohalikel valimistel (ka praegu ei saa mittekodanikud kandideerida kohalikel valimistel), enamikes Euroopa riikides nii ongi (k. a. Lätis)," teatas Helme.

"See ei tähenda aga, et kelleltki võetakse hääletusõigus ära, sest ta on venelane. Meil on umbes 140 000 venelast taasiseseisvumise ajal saanud Eesti kodakondsuse. Nad räägivad eesti keelt ja osalevad Eesti riigi juhtimises. Keegi ei võta neilt midagi ära. Umbes 100 000 siinset elanikku on Vene Föderatsiooni kodanikud, nad ei vali praegugi riigikogu ja ma ei näe ühtegi head põhjust, miks nad peaks saama valida Tallinna või Narva volikogu. Umbes 70 000 endist N. Liidu kodanikku pole aga siiani võtnud N. Liidu õigusjärgse Venemaa kodakondsust ega teinud ka midagi naturalisatsiooniks. Miks sellised inimesed peaks osalema valimistel?"