Keskerakond hirmutab venekeelseid inimesi, et peale valimisi kaovad tasuta ühistransport, Vene Kultuurikeskus, vene koolid ja lasteaiad

Keskerakond on teinud venekeelsetele valijatele kaks reklaami, milles hirmutatakse, et Keskerakonna mitte valimisel kaovad ära Vene kultuurikeskus, tasuta ühistransport, tasuta lasteaiatoit, vene koolid ja lasteaiad.

Esimeses reklaamis hirmutatakse, et ohus on Vene Kultuurikeskus, tasuta lasteaiatoit, vene koolid ja tasuta ühistransport. Seejärel ütleb Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, et seda kõike on vaid 15. oktoobrini, kui toimuvad kohalikud valimised.

"Toetage meeskonda, mis ehitab, mitte ei lammuta," ütles seejärel reklaamis Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Teises reklaamis hirmutatakse, et ära kaovad venekeelsed linnalehed ja televisioon, tasuta koolitoit, venekeelsed lasteaiad ja pensionilisa. Ka selles reklaamis räägib Toom, et seda kõike on vaid 15. oktoobrini ja Kõlvart kutsub üles toetama ehitavat meeskonda.

Esimene reklaam:



Teine reklaam:



Keskerakond on vene keelde tõlkinud ka ühe valimisreklaami, kus osalevad Jüri Ratas, Kadri Simson ja teised Keskerakonna juhtpoliitikud. Kahes venekeelses hirmutamisreklaamis pole aga ühtegi eestlasest poliitikut. Sõna saavad lisaks esiplaanil olevatele Toomile ja Kõlvartile ka Eduard Toman, Maria Jufereva, Maksim Volkov, Natalja Malleus, Aleksandr Tšaplõgin, Vadim Belobrovtsev, Mihhail Korb ja Andrei Novikov. Taustal on veel rida rohkem ja vähem tuntud Keskerakonna venekeelseid poliitikuid.

Ise samuti ühes reklaamis kaasa lööv Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et nende telereklaamide eesmärgiks on tutvustada asju, mis on linnas olemas ja võivad ära kaduda, kui Keskerakond peaks võimu kaotama. Ta tõi näiteks venekeelsed lasteaiad, mille Reformierakond ähvardab ära kaotada.

Kui venekeelste lasteaedade, koolide ja venekeelse linnameedia puhul võib tõesti rääkida sellest, et üks või teine opositsioonierakond on neid kritiseerinud ja lubanud neid reformida või sulgeda, siis milline erakond on lubanud Vene Kultuurikeskuse kinni panna?

Korb vastas, et jutt on opositsioonijõududest. Ühtegi konkreetset opositsioonijõudu, kes tahaks Vene Kultuurikeskuse kinni panna, ta nimetada ei suutnud.

"Juttu on asjadest, mida Keskerakond on teinud ja eeldame, et teised poliitilised jõud võivad neid muuta," rääkis Korb. "Teame, et kui Keskerakond jääb võimule, jääb Vene Kultuurikeskus tööle," ütles Korb. Ta ütles, et reklaamis on üles loetletud asjad, mida Keskerakond on ellu kutsunud. Need jäävad, kui Keskerakond on võimul.

Korb ei olnud nõus väitega, et reklaamide eesmärk on valijaid hirmutada. Reklaamide eesmärk on tema sõnul valijatele rääkida, et seni, kuni Keskerakond on võimul, reklaamides nimetatud asjad ei kao. Oponendid räägivad Korbi sõnul, et kõik mida Keskerakond on Tallinnas teinud, on kõik halb ja seda tuleb muuta. Kui Keskerakond jääb võimule, siis seda ei juhtu.