Keskerakond esitab asespiikri kandidaadiks Enn Eesmaa

Täna kell 15 toimuvad parlamendis riigikogu aseesimeeste valimised. Keskerakonna juhatus tegi Keskerakonna fraktsioonile ettepaneku toetada Enn Eesmaa jätkamist asespiikrina.

Keskerakonna juhatus märkis, et Enn Eesmaa senine töö asespiikrina väärib tunnustust ning ühehäälselt otsustati teha ettepanek riigikogu Keskerakonna fraktsioonile Enn Eesmaa kandidatuuri esitamiseks riigikogu aseesimeeste valimistel.

Fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu sõnas, et Eesmaa jätkamist toetatakse. "Enn Eesmaa on oma tööd teinud põhjalikult, tasakaalukalt ja väärikalt. Keskerakonna fraktsioon leiab, et Enn Eesmaa peaks oma senises ametis kindlasti jätkama," sõnas Sarapuu.

Aseesimeeste valimine toimub seoses Taavi Rõivase tagasiastumisega asespiikri kohalt, mistõttu tuleb mõlemad riigikogu aseesimehed uuesti valida.

Reformierakond on otsustanud nimetada Rõivase asemel riigikogu aseesimehe kandidaadiks erakonna esimehe Hanno Pevkuri.

Oravafraktsiooni hakkab juhtima Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi.

Riigikogu aseesimeeste valimised toimuvad täna kell 15.00.