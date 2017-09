Keskerakond ei maksa enam Savisaare õigusabikulusid, aga maksab talle endiselt ajaloonõuniku palka

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et Keskerakond ei tasu enam Edgar Savisaare õigusabikulusid, aga maksab talle endiselt ajaloonõuniku palka.

Korb ütles, et Savisaare advokaadikulud kaeti kuni eelmenetluse lõpuni. Eelmenetlus lõppes augustis alguses. Peale seda alanud ja pikkasid kohtupäevasid sisaldava kohtuliku uurimise kulude katmise kohta kokkulepet pole ja seega Keskerakond neid ei tasu.

Keskerakond on Savisaare kohtuasjas samuti süüdistatav, sest väidetavalt läks osa korruptiivsest tulust Keskerakonna hüvanguks. Kui varem esindas nii Keskerakonda kui Savisaart sama advokaat, Oliver Nääs Lextali büroost, siis hiljuti võttis Keskerakond endale eraldi esindaja.

Talvel teatas Keskerakond, et Savisaar on võetud palgale erakonna ajaloonõunikuks. Palganumber oli väiksem kui 3500 eurot. Korb kinnitas neljapäeval, et ajaloonõuniku palka makstakse Savisaarele siiani.

Ajaloonõuniku küsimusele on Savisaar ise andnud segaseid vastuseid. "Mida ma kaotan? Mul ei ole mitte midagi kaotada. Kõik, mida mul on kaotada, see on minevik. No mis siis. Mul ei olegi sisuliselt seda ajaloonõuniku kohta mitte kunagi olnudki," ütles ta 3. augustil Õhtulehele.

28. augusti pressikonverentsil vastas Savisaar küsimusele ajaloonõuniku ameti kohta, et pole kursis, mis toimub ja soovitas Keskerakonnast küsida, kas talle selle eest palka makstakse. "Ärge võtke seda nii traagiliselt, kui nad isegi selle ära lõpetavad. Mina küll nutma ei hakka," ütles Savisaar.

Keskerakond on üritanud juba mõnda aega maha müüa oma büroohoonet Toompeal. Korb ütles, et uudiseid pole, läbirääkimised huvilistega käivad.

Üheks põhjuseks, miks Keskerakond oma kontorit müüb, on pooleliolev vaidlus Keskerakonna kunagise kampaaniameister Paavo Pettaiga. Kahele garantiikirjale kokku 730 000 euro peale kirjutati alla 2014. aasta lõpus, kui Keskerakond vajas enne riigikogu valimisi hädasti reklaami, aga oli Pettaile veel eelmiste valimiskampaaniate eest võlgu.

Garantiikirjadest sai nii avalikkus kui suurem osa Keskerakonna juhtkonnast teada eelmisel aastal, kui Pettai hakkas nende toel Keskerakonnalt raha nõudma. Keskerakond pidas nõuet põhjendamatuks ja nüüd lahendab vaidlust Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus. Selle otsust on Korbi sõnul oodata 11. septembril.