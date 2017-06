Keskerakond Edgar Savisaare linnapea kohalt tagasi astumist vajalikuks ei pea

Kui korruptsioonikahtlustuse saanud endisel Tallinna abilinnapeal Arvo Sarapuul soovitasid erakonnakaaslased ja ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas ametist lahkuda, siis kohtu alla antud Edgar Savisaarele erakond sellist signaali ei anna.

Keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi kommenteeris, et Keskerakond ja Tallinna linnavalitsus ei pidanud Arvo Sarapuu jätkamist võimalikuks, sest talle esitatud kahtlustus käis otseselt tema abilinnapeana kureeritava valdkonna kohta. "Edgar Savisaar ei tööta Tallinna linnavalitsuses juba 2015. aasta septembrist saati," põhjendas Hanimägi.

Sellest vastusest võiks järeldada, et kui Savisaar oleks praegugi linnapeana tööl, siis oleks olukord teine. Kui aga töövaldkonnast rääkida, siis ei saa unustada, et Savisaarele esitatud süüdistuse järgi on ta kuriteod toime pannud linnapeana ja erakonna esimehena.

Riigiprokuratuur on esitanud Savisaarele süüdistuse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Samas kriminaalasjas on süüdistus esitatud ka Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile, Kalev Kallole, Aivar Tuulbergile, Priit Kutserile ja MTÜ-le Eesti Keskerakond. Teised süüdistatavad anti kohtu alla aprillis.

Kohtuprotsess algab Harju maakohtus tuleva nädala esmaspäeval. Keskerakonda esindab kohtus vandeadvokaat Oliver Nääs, kes on ka Edgar Savisaare kaitsja.