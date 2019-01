Keskerakond arvas erakonnast välja 10 kriminaalkorras karistatut

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul tegi juhatus vastava otsuse täna pärast seda kui Õhtuleht tegi teatavaks, et erakonnas on inimesi, keda on karistatud seksuaalkuritegude eest. „Niivõrd ränkade kuritegude puhul oli juhatuse otsus kiire ja konkreetne – nende inimeste jätkamine Keskerakonnas pole võimalik,“ rõhutas Korb.

Ta selgitas, et eelmise aasta oktoobris võeti erakonna kongressil vastu ka põhikirja muudatus, mille järgi kehtiva karistusega inimesed arvatakse erakonnast välja. „Kui kehtivat karistust pole, teeb juhatus kaalutletud otsuse, kas karistatud või erakonna mainet rikkunud inimene saab erakonnas jätkata või mitte. Antud juhtumite puhul ei pidanud juhatus võimalikuks nende inimeste jätkamist erakonnas,“ selgitas peasekretär.

Korb lisas, et erakond on reageerinud kiiresti kõikidele meedias välja toodud tähelepanekutele erakonna liikmeskonna kohta ning annab oma parima, et suureneks erakonna enda võimekus kontrollida erakonnaga liitujate ja tänaste liikmete tausta. „Erakondade teadmised kriminaalkorras karistatud liikmetest on paraku üsna piiratud ja tuhandete inimeste kontroll vaevaline. Anname parima, et tulevikus seda muuta,“ kinnitas Korb.

Jaanuaris heitis Keskerakond oma valimiskonverentsil välja 14 inimest. «Ükski meie valija ega liige ei soovi lugeda lehest, et tema erakonda on jõudnud mitmeid kriminaale,“ rõhutas erakonna esimees Jüri Ratas toona konverentsi kõnes.