Keskerakond arutas erakorraliselt Olga Ivanova küsimust

Keskerakond arutas kolmapäeval erakorralisel juhatuse koosolekul Olga Ivanova Sputnikule antud intervjuud.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et Ivanovale tehti selgeks, et Sputnikule intervjuusid ei anta ja järgmisel korral suhtutakse sellisesse tegevusse karmimalt.

Talle anti väga selged õpetussõnad sellest, mis tähendab valitsusvastutus, mis tähendab olla peaministri erakond. Räägiti sellest, et meie panus majanduse elavdamisse on väga suur. Tervishoiureform, investeeringud taristusse. Ja et kõike seda saame me siis teha, kui me oleme koalitsioonis ja selline lihtsalt kitsast mõõtkavast lähtuv poliitiline kampaania ainult iseenda huvides ei teeni erakonna huve ega veel vähem peaministri partei huve. Loodetavasti Olga Ivanova teeb järeldused ja saab aru, et siin väga palju mänguruumi ei ole," rääkis Karilaid.

Keskerakonna liige Ivanova käis eile pronkssõduri juures ja andis seal Vene propagandakanal Sputnikule intervjuu. Keskerakonna sisevõitlustes oli Ivanova üks lojaalsemaid eelmise parteijuhi Edgar Savisaare toetajaid.