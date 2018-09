Keskerakond alles otsib kirikuraha seaduse osas üksmeelt

"Ma ei kujuta ette et see seadus vastu võetakse, kui Keskerakond üksmeelt ei leia," ütles sotsiaaldemokraatlikku erakonda (SDE) kuuluv Nestor ERR-ile.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles, et Keskerakond toetab jätkuvalt pikaajaliste omandivaidluste lahendamist ning leiab, et riigi toetus on vajalik.

"Praegune valitsus on aastatepikkuste küsimuste lahendamisel pingutanud ja jõudnud seisu, mis annaks võimaluse liikuda edasi.

Kindlasti oleks oluline ja positiivne, kui praegune riigikogu koosseis jõuaks üksmeelele ning lahendus sünniks," ütles Sarapuu ERR-ile.

Loe täisteksti uudisteportaalis ERR.ee