Kes valetab? Keiu Ruus-Lepp: kinnitan jätkuvalt, et ei tunne Rainer Vakrat

Praegu on tekkinud olukord, kus Rainer Vakra bakalaureusetöö küsitlust puudutava osa suhtes on selgunud, et selle autoriks on Keiu Ruus-Lepp, kes ütleb, et töö kirjutamise ajal ta Rainer Vakrat ei tundnud.

„Ma ütlesin ja ütlen ka praegu, et Rainer Vakrat ma ei teadnud ja remaga koostööd ei teinud,” märkis Ruus-Lepp Delfile täna pärastlõunal antud kommentaaris.

Vakra temaga ei nõustu. Poliitiku sõnul oli Ruus-Lepp tol ajal lihtsalt üks SEI projektis osaleja. „See on üks koht, kus võib öelda, et inimesed mäletavad asju erinevalt,” kommenteeris ta asjaolusid, andes mõista, et tegi küsitluseosa siiki Ruus-Lepaga koos. Ka pärast seda Vakra väidet jääb Ruus-Lepp siiski oma algse seisukoha juurde.

Täpsemalt Ruus-Lepp esialgu asja kommenteerida ei taha, sest soovib enne rääkida tollase projektijuhi ja juhendaja Harri Mooraga, et täpsemalt dokumentidest ise näha, kuidas asjad on.