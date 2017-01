Kes toetavad uue vene erakonna loomist?

Uue vene erakonna loomisel pilku peal hoidjate seas on mitmeid ühiskonnaaktiviste. Seosed ulatuvad kapo aastaraamatu ja Vasakparteini välja.

Eestimaa Rahvaste Partei (ERP) loomise töörühmas on 20-30 inimest. Lisaks rühma eestvedajale Mstislav Rusakovile on algatusel Delfile teada olevalt veel mitmeid aktiivseid toetajaid.

Rühma eestvedaja on jurist, Eestis tegutseva inimõiguste keskuse Kitež direktor ja MTÜ Vene Kool Eestis esimees Mstislav Rusakov. Praegu ei kuulu ta ühtegi erakonda. Rusakov on nii Tallinna halduskohtus kui ka Tallinna ringkonnakohtus seisnud selle eest, et Eestis oleks võimalik kodaniku passi kirjutada isanimi, nagu tehakse Venemaal. Pärast tulutuid kohtuvaidlusi lubas Rusakov 2016. aasta novembris paljude venelaste esindajana võidelda kuni rahvusvaheliste kohtuteni välja.

Loodava erakonna pressisekretär Sergei Seredenko (varasem projekti "Vene ombudsman" juht) ütles, et ei soovi Eesti Päevalehe ja Delfi küsimustele vastata, sest parlamendi liige Mihhail Stalnuhhin on väljendanud vastumeelsust suhelda ERR-iga ja see tähendavat, et ka Seredenkole on samasugune käitumine lubatud.

ERP aktivistide seas on ka noor poliitik Vladislav Pälling, kes on kirjutanud enda sõnul nii Venemaa presidendile Vladimir Putinile kui ka USA uuele presidendile Dondald Trumpile, lisaks on internetist leitav tema videopöördumine Barack Obamale.

Eestis Loodava erakonna Facebooki leht ei ole eriti aktiivne. Täna keskpäeval oli selle meeldivaks märkinud 84 inimest. Osal lehel avaldatud fotodel on peale Rusakovi, Seredenko ja Pällingu veel näiteks MTÜ Vene Kool Eestis juhatuse liige Oleg Nazmutdinov.

Mitme allika sõnul toetab loodavat erakonda agaralt Allan Hantsom, kes on aktivist ühingus Vene Kaasmaalased Euroopas ja täitevsekretär MTÜ-s Dobrosvet, mis saadab humanitaarabi Ida-Ukrainasse. Kui ta on Sputniku Eesti veebilehel arvamust avaldanud, on teda nimetatud inimõiguste aktivistiks ja portaali rodina.ee toimetajaks.

Kaitsepolitsei 2002. aastal välja antud aastaraamatus kirjutati tema kohta: "Aprillis 2002 mõisteti kolm kohtualust: Allan Hantsom, Sergei Vassetškin, Sergei Seleznjov süüdi KrK §-s 72 lg 1 (rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise õhutamine) sätestatud kuriteo toimepanemises, kuna eeluurimisel oli tuvastatud ja dokumentaalselt tõendatud, et VRÜ (organisatsioon Vene Rahvuslik Ühtsus - A.P.) aktivistid levitasid rahvuslikku ja rassilist vihkamist sisaldavat infolehte Kolovrat." Hantsom oli ka projektijuht liidus Ukraina Noored Eestis ja Eesti Ukraina kasakkonna staabi ülem.

Loodava partei Facebooki piltidelt leiab veel Sergei Tsaulini, kes oli möödunud aasta 10. septembril Tallinnas toimunud rahu marsi üks korraldajaid ja Surematu Polgu eestvedaja möödunud aasta 9. mail. Samuti on ta üks tähtsamaid aktiviste Georgi lindi aktsioonis ja Öise Vahtkonna liige.

Loodava erakonnaga on seotud ka Dmitri Suhhoroslov, kes on arhailise nimega salapärase organisatsiooni Vene Maanõukogu (VMN, Русский Земский Совет) looja ja peamine aktivist.

RusDelfi kirjutas Vene Maanõukogust esimest korda aasta pärast pronksiööd. Väidetavasti tegid just siis kunagise Loodearmee "järeltulijad" üleskutse moodustada Vene Maanõukogu.

Järgmine kord pälvis VMN tähelepanu 2012. aastal, kui nad toetasid Euroopa Parlamendile adresseeritud petitsiooni Eesti venekeelse gümnaasiumihariduse kaitseks. Abi loodeti saada ka Läti kurikuulsalt eurosaadikult Tatjana Ždanokalt. 2013. aasta aprillis sai VMN Euroopa Komisjonilt vastuse: "On tähtis säilitada EL-i liikmesriikides elavate rahvusvähemuste identiteeti." VMN peab oma eesmärgiks vene kogukonna probleemidega tegelemist, laiali valgunud kogukonna ühendamist ja kogukonnatunde tekitamist.

ERP loomisel hoiab silma peal ka kauaaegne Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liige Andrei Zarenkov. 2014. aasta lõpus suures ulatuses pistise võtmises süüdi mõistetud Maardu poliitik visati 2016. aasta mais Eestimaa Ühendatud Vasakparteist välja. Ise on Zarenkov erakonnast väljaheitmist põhjendanud arveteõiendamisega. Kapo aastaraamatus figureeriv Zarenkov juhatab MTÜ-d Integratsioonimeedia ja MTÜ-d Natsivaba Eesti. Eesti Päevalehe ja Delfi andmetel pole ta ainus Eestimaa Ühendatud Vasakparteiga seotud isik, kes toetab uue erakonna loomist.

