Kes on Tondiraba jäähalli tegelikult juhtinud Mart Aare?

Käesoleva aasta jaanuaris lahkus Tondiraba jäähalli direktori asetäitja kohalt Mart Aare. Toona suurema kärata lahkunud Aare on taas avalikkuse ette jõudnud, sel korral altkäemaksu võtmises kahtlustatuna.

Novembri lõpus jõudis Tondiraba jäähalli sisekontrolli audit avalikkuseni. Pea igal leheküljel oli tähelepanu juhitud juhtimisvigadele halli töös. Ühe tõigana toodi ka välja, et direktriss Elena Glebova on väga paljud ülesanded delegeerinud oma asetäitja Aarele. Asutuse igapäevane juhtimine oli seega 2016. aasta lõpuni Aare ülesanne ning enamiku juhatuse vastutusel olevatest asjadest korraldas just Aare ainuisikuliselt, samal ajal kui Gleboval ega ülejäänud personalil ei olnud tema tegevustest vähimatki ülevaadet ega kontrolli.

"Selline võimu ja paljude valdkondade koondumine ühe isiku kätte, ilma et seda kontrollitaks, kätkeb korruptsiooniohtu. Asutus peaks rakendama kohustuste lahusust ja nelja silma põhimõtet, et tagada läbipaistvam ja kontrollitav asutuse juhtimine," seisab auditis.

Lisaks väidab Juri Saharov, kes pikka aega Tondiraba jäähalli koristuse eest vastutas, et andis iga kuu Aarele suure hulga sularaha. "Igal kuu panin talle tasku 1500, seda ainult koristuse eest," rääkis Saharov ERR-i saates "Pealtnägija" ja kinnitas, et see raha oli üle antud isiklikult n-ö altkäemaksuna.

Kes on Tondiraba Jäähalli juhtinud Mart Aare?

Aare oli aastatel 1995-1996 Narva abilinnapea. 1996. aastal sai temast Leks Kindlustuse AS Viruma regiooni juht, sellel ametipostil oli Aare kaks aastat. Majandusalase kõrgharidusega mees on veel kuulunud ka Kristiine linnaosa halduskogusse.

2003. aasta riigikogu valimistel kandideeris Aare Isamaliidu nimekirjas. 101 häälega jäi sel korral mandaat aga saamata.

2005. aastal liitus mees Reformierakonnaga ning pürgis linnavolikokku just selle partei ridades. 73 poolehoidjat Aaret aga sel korral volikokku ei aidanud.

2007. aastal proovis Aare taas kord riigikokku, reformierakondlane sai 279 häält. Paraku jäi mees sel korral aga riigikogust välja.

2009. aastal kandideeris Aare kohalikel valimistel ja 134 poolthäälega osutus ka valituks. Temast sai Tallinna linnavolikogu liige.

2011. aasta riigikogu valimistel oli Aare taas Reformierakonna nimekirjas, kuid valituks ei osutunud.

2013. aasta augustis teatas Aare, et lahkub Reformierakonnast ja liitub Keskerakonnaga. Põhjuseks ütles pikaaegne reformierakondlane, et Keskerakonna maailmavaade on kindel ning erakond mitte ainult ei luba, vaid ka täidab lubadusi. "Tahan linnakodanike heaks töötada ning seda on hea teha asjalike inimeste keskel," ütles Aare toona Kesknädalale.

Samal aastal proovis Aare ka riigikokku pääseda, kuid 34 poolehoidja häältest jäi väheseks.

2014. aastal toimus Tondiraba Spordikeskuse avamine ning Mart Aarest sai direktriss Elena Glebova asetäitja.

Delfil ei ole õnnestunud Mart Aarelt endalt kommentaari saada.