Kes on Reformierakonna juhatusse valitud Andrus Seeme ja Jaanus Ratas?

Küsimusele, mis on lääne regiooni inimeste mured, kohmetus Ratas ning ütles, et ega neil eriti probleeme polegi. „Kõige suurem murekoht on meie piirkonna ühtsus, et minna vastu riigikogu valimistele,” sõnas ta viimaks.

Sukles lõi regiooni mõra

Ratas kirjeldas, kuidas Haapsalu linnapea Urmas Sukles loobus kohaliku omavalitsuse valimistel Reformierakonna nimekirjas kandideerimast ning tegi oma valimisliidu. „See lõi meie liikmete sekka lõhe, mida soovin nüüd ennekõike siluda,” rääkis Ratas.

Jaanus Ratas kandideeris oma regioonis ainsa kandidaadina. Hanno Pevkur lausus, et oleks hea meelega näinud tema vastaskandidaadina Urve Tiidust, kuid viimane otsustas kandideerida üle-eestilisse kandidaadina, jäädes paraku juhatusest välja.

Pikaaegne vallajuht

Lõuna regiooni alt kandideeris juhatusse kaks kandidaati, Andrus Seeme ja Maido Ruusmann, mõlemad vallavanemad. Valituks osutus kirglik jahimees Seeme, kes enne haldusreformi juhtis – kohe pärast erakonda astumist 2002. aastal – Kõlleste valda, pärast Kanepi valda Tartumaal.

Agronoomiharidusega Seeme peab lõuna-eestlaste suurimaks mureks Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist ning kehvat infrastruktuuri. „Maal on olukord hull kruusateedega, riik võiks toetada kasvõi ühekordse sutsakaga omavalitsusi 100 000 euroga, et teed saaks korda ja bussid sõidaks,” lausus Seeme. Seejuures ei pea bussid teps mitte tasuta liikuma, lõpetas Seeme.