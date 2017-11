Kes on need 14 Eesti laevakaitsjat, keda India kohtusüsteem on neli aastat solgutanud?

India Chennai kohus rahuldas esmaspäeval aastaid Indias vangis olnud laevakaitsjate appellatsioonikaebuse ja mõistis nad õigeks. 14 Eesti laevakaitsjat peeti Indias kinni 2013. aastal ja on alates sellest ajast läbinud mitu kohtuotsust.

2013. aasta oktoobris pidas India piirivalve kinni Ameerika piraaditõrjefirma AdvanFort laevakaitsjaid vedanud aluse Seaman Guard Ohio, kus oli 35 meest, neist kümme meeskonnaliiget ja 25 elukutselist laevakaitsjat. Laevakaitsjatest 14 olid Eesti kodanikud, kuus Briti, neli India ja üks Ukraina.

Mehed ootavad tänaseni kohtuniku õigeksmõistva otsuse väljakuulutamist. Kui kõik läheb ootuspäraselt, edastab kohtunik otsuse järgmisel nädalal. Seejärel on prokuratuuril aega kolm kuud edasikaebuse tegemiseks, selle aja jooksul mehed riigist lahkuda ei tohi.

Kui aga prokuratuur teatab, et nemad edasikaebust ei esita, on mehed laevakaitsjate protsessis indialasi esindava Palanivel Muthusamy sõnul vabad.

2013. aastal kirjutas Eesti Ekspressi ajakirjanik Toivo Tänavsuu ülevaatliku artikli, kes on need 14 Eesti meest, kes tänini Indias oma saatust ootavad.

Mehed jäävad vanusesse 30-50 aastat. On pärit Tartust, Tallinnast, Ida-Virumaalt ja Tapalt.

Vähemalt kuus neljateistkümnest eestlasest on teeninud kaitseväes - Renee Tõnissaar, Lauri Ader, Denis Suhhanov, Roman Obeltšak, Kristo Koha ja Aivar Jõgiste. Peamiselt on mehed teeninud mereväes või 1. jalaväebrigaadi koosseisus Scoutspataljonis. Aivar Jõgiste on teeninud kaitseväe Rahuoperatsioonide Keskuses.

Loe veel

Lauri Ader on ka kolmel korral käinud välismissioonil Afganistanis, viimasel korral pälvis mees kõrge autasu.

42-aastane Dmitri Pappel on varasemalt töötanud turvafirmas USS Security.

Eesti laevakaitsjad Indias:

Renee Tõnissaar

Igor Blinkov

Raigo Kustmann

Vladislav Korsunov

Lauri Ader

Alvar Hunt

Denis Suhhanov

Igor Totrov

Roman Obeltšak

Kristo Koha

Aleksei Tutonin

Dmitri Pappel

Aivar Jõgiste

Andrei Gortšagov