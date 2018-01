Kes on kaitseväe järgmine juhataja Martin Herem?

Martin Herem Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Eile teatas kaitseminister Jüri Luik, et teeb valitsusele ettepaneku nimetada kaitseväe juhatajaks brigaadikindral Martin Heremi, kes asuks ametikohale hiljemalt 5. detsembril. See on üks väheseid, kui mitte ainus, valitsuse ettepanekuid, mida isegi opositsioonipoliitikud kiitnud on. Kuid kes on Martin Herem?