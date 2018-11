Kes ja kuidas riigikogus hääletas: Reformierakond jalutas minema, mitmed aknaalused endisi võitluskaaslasi ei toetanud

Koalitsiooni puhul oli Isamaa korduvalt öelnud, et nad on leppe vastu. Nii ka läks, kõik 11 Isamaa saadikut oli vastu.

Keskerakond ja sotsid olid ühtselt poolt. Vastavalt siis 25 ja 14 poolthäält.

Kiire tehe näitab, et see teeb 39 häält. Kaks poolthäält said nad ka aknaaluste hulgast. Varasemalt IRLi kuulnud Margus Tsahkna toetas lepet, samuti ka enne Vabaerakonna fraktsiooni kuulunud Monika Haukanõmm. Vabaerakondlastest hääletas täna viis saadikut leppe vastu, Krista Aru aga puudus. EKRE seitse saadikut olid samuti vastu.

Urve Palo sotse ei toetanud

Mis puutub aknaalustesse, siis kunagi IRLi kuulunud Marko Mihkelson jättis hääletamata. Vastu olid Peeter Ernits, Olga Ivanova, Artur Talvik ja veel mõni aeg tagasi sotside ridades ministriportfelligi kandnud Urve Palo. Tiina Kangro puudus istungilt.

Erapooletute arv on nii suur, sest lisaks Mihkelsonile jättis hääletama Reformierakond. Täpsemalt 29 saadikut, puudus Hanno Pevkur.

Jüri Ratas ütles täna õhtul, et valitsus lähtub riigikogu otsusest ehk lepet toetatakse.