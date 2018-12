Kert Valdaru: riigikokku kandideerimisest loobumise taga pole pettumus

Valdaru ütles Delfile, et tulles poliitikasse väljastpoolt ei tea kunagi, mis täpselt ees ootab. „Oma esimeses kõnes erakonna fraktsiooni ees ma ka ütlesin, et ega ma ei tea täpselt, mis mind siin ees ootab, aga ma loodan teha endast parima, et raskused ületada ja edasi minna,” rääkis ta.

Valdaru sõnul oli tema peasekretäriks tulles Reformierakonna olukord praegusega võrreldes oluliselt raskem ja võlg ulatus 800 000 euroni. Lisaks käis erakonnas omavahaeline kisklemine.

Aeg tänaseni on olnud väga intensiivne ja väga palju asju on Valdaru hinnangul ka ära tehtud. „Erakonnal on tunduvalt väiksem rahaline võlg kui ta oli aasta alguses, samuti on meil olemas väga tugev nimekiri, mis on minu juhtimisel kokku pandud ja kohe on valmimas ka programm,” loetles ta.

Valdaru sõnul jõudis praeguseks kätte koht, kus tuli otsustada, kas ta tahab minna riigikogu valimistele ja ka riigikokku. „Leidsin pärast seda, kui Marika Priske oli mulle sellise pakkumise teinud, et ma pigem eelistaksin riigikogu tööle ikkagi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses töötamist,” ütles ta.

„Minu poolt ei ole mitte mingisugust pettumust. Lihtsalt elu on nagu on ja selliseks ta on kujunenud,” märkis Valdaru.