Kersti Sarapuu: omavalitsuspäev väärib riiklikuks tähtpäevaks nimetamist

Riigikogu menetleb täna seaduseelnõud, millega soovitakse muuta 1. oktoober omavalitsuspäevaks.

Eelnõu eesmärk on omavalitsuste tunnustamine nende ajaloo ja tegevuse eest, teisalt leida võimalus omavalitsuse olemust, probleeme ja tegevust paremini tutvustada.

Riigikogu Keskfraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul peaks läbiviidud haldusreformi järel suuremat tähelepanu pöörama just kohalike omavalitsuste tööle.

„Omavalitsused on jätnud oma jälje Eesti riigi loomisele, taastamisele ja arendamisele. Haldusreformi järgselt kasvas omavalitsuste vastutus veelgi, seetõttu on omavalitsuspäeva muutmine riiklikuks tähtpäevaks hea võimalus, kuidas sellele inimeste tähelepanu pöörata,“ ütles Riigikogu liige.

„Omavalitsused peegeldavad täna Eesti inimeste elu ning seetõttu tuleks seda väärtustada riikliku tähtpäevana," lisas ta.

Poliitiku sõnul seadis haldusreform piirkondadele uued väljakutsed, millest on võimalik edukana väljuda vaid erinevate üksuste vahelise hea koostööga.

„Piiride ühendamisest on vaja jõuda efektiivse koostegemiseni. Seetõttu pean eriti oluliseks, et inimesed märkaksid ning tunnustaks omavalitsuste ametnikke, kes töötavad selle nimel, et edendada kohalikku elu igas Eestimaa nurgas,“ ütleb Sarapuu.