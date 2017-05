Kersti Sarapuu: igat eelnõud kobaraks pidada ei saa

Täna tekitas riigikogus elavat diskussiooni küsimus, kas tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse puhul on tegemist kobareelnõuga. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul olid antud juhul kõikide teiste seaduste muudatused seotud tulumaksuseaduses tehtavate muudatustega.

„Me ei saa igat kahe või enama seaduseelnõu üheaegseid muudatusi pidada kohe kobareelnõuks,“ kommenteeris Sarapuu tulist arutelu tekitanud küsimust, kas riigikogus saab saab üldse eelnõuga edasi minna.

Riigikogulase sõnul saab kobareelnõuks nimetada ikkagi eelnõud, kuhu on koondatud sisult erinevate probleemidega eelnõud, millel puudub igasugune ühine eesmärk. „Praegu muudetakse eelkõige tulumaksuseadust ehk muudatused on tingitud ühest tüviprobleemist,“ sõnas fraktsiooni esimees. Ta lisas, et käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muudatused on seotud tulumaksuseaduses tehtavate muudatustega.

Sarapuu sõnul andis ka riigikogu õigusabiosakond tulumaksuseaduse muudatustele rohelise tule. „Riigikogu juhatus plaanib kokku kutsuda vanemate kogu, et tulevikus sellised küsimused ei kerkiks,“ lisas Sarapuu.

Riigikogu täiskogu pooldas 50 häälega tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduseelnõu menetlusse võtmise heaks ning määras juhtivkomisjoniks rahanduskomisjoni.

Kobareelnõuks loetakse eelnõud, kuhu on koondatud sisult erinevate tuumik- või tüviprobleemidega eelnõud.